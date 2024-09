Wetter in Valldemossa: Regen und klare Himmel erwarten Sie diese Woche (3.9.2024 – 10.9.2024) (3.9.2024)

Regnerische und sonnige Tage in Valldemossa

Valldemossa, die malerische Bergstadt auf Mallorca, steht eine Woche voller abwechslungsreicher Wetterbedingungen bevor. Die Wettervorhersage für den 3. September bis zum 10. September 2024 kündigt eine Kombination aus leichten Regenschauern und klaren Himmel an, perfekt für jeden, der das milde Klima der Insel genießen will.

Am Dienstag, dem 3. September, können Sie leichten Regen bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 29°C erwarten. Es weht eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 62% liegt und der Luftdruck bei 1014 hPa stabil ist.

Der Mittwoch hält mit 28°C ähnlich warme Temperaturen bereit, doch es ist mit heftigen Regenfällen zu rechnen. Stellen Sie sich mit 11 km/h auf stärkeren Wind ein, und behalten Sie die Luftfeuchtigkeit von 65% sowie den leicht gesunkenen Luftdruck von 1012 hPa im Auge.

Leichter Regen wird auch den Donnerstag begleiten, diesmal bei mäßigeren 25°C. Mit einer geringen Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% bietet dieser Tag die Gelegenheit für entspannte Aktivitäten im Freien zwischen den Regenschauern.

Vom 6. September bis zum 8. September erstrahlt Valldemossa in herrlich klarem Himmel. Genießen Sie sonnige Tage mit Temperaturen von bis zu 31°C am Freitag, ideal für Besuche lokaler Sehenswürdigkeiten oder eine Wanderung in der atemberaubenden Natur der Tramuntana. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 51% und der Wind bleibt mit 3-4 km/h schwach.

Zum Abschluss der Woche wird es wieder bewölkter und leichte Regenschauer sind für den 10. September vorhergesagt. Die Temperaturen bleiben jedoch konstant bei 28°C, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 48% sinkt.

Mit Sonnenaufgängen zwischen 5:19 und 5:26 Uhr sowie Sonnenuntergängen von 18:18 bis 18:06 Uhr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, den Tag ausgiebig zu nutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:43:53. +++