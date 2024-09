Wetterausblick Campanet: Eine Woche geprägt von Sonnenschein und leichten Regenschauern (3.9.2024)

Prognose für das kommende Wetter in Campanet, Mallorca

Werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage für Campanet, Mallorca, um zu sehen, was uns in der ersten Septemberwoche des Jahres 2024 erwartet. Diese Woche bringt eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, gelegentlichen Regenschauern und durchweg angenehmen Temperaturen.

Detaillierte Wetterbedingungen in Campanet

3.9.2024: Heiter mit leichten Regenschauern

Die Woche beginnt mit Temperaturen um die 30°C, begleitet von leichten Regenschauern. Leichte Brisen von 5 km/h bieten eine sanfte Erfrischung, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt. Der Druck bleibt stabil bei 1014 hPa. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und der Sonnenaufgang erfolgt um 5:18 Uhr gefolgt vom Sonnenuntergang um 18:16 Uhr.

4.9.2024: Moderater Regen

Am zweiten Tag senken sich die Temperaturen ein wenig auf 27°C. Der Regen wird etwas intensiver, und wir erleben moderate Niederschläge mit einem Wind von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 65%, und der Druck geht leicht zurück auf 1012 hPa. Sonnenaufgang und -untergang deuten auf einen kürzeren Tag hin: Wir begrüßen den Tag um 5:19 Uhr und verabschieden ihn um 18:15 Uhr.

5.9.2024: Weitere Regengüsse

Die Wetterlage ändert sich mit weiteren mäßigen Regenfällen und einer leichten Abkühlung auf 25°C. Die Winde sind ruhig mit nur 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%. Barometrisch zeigt das Quecksilber weiterhin 1012 hPa an. Bereiten Sie sich auf den Sonnenaufgang um 5:20 Uhr vor, und beobachten Sie den Sonnenuntergang um 18:13 Uhr.

6.9.2024: Besserung und wenige Wolken

Mit einem Anstieg auf 29°C und nur wenigen Wolken sieht der Donnerstag vielversprechend aus. Eine milde Brise weht bei einer Luftfeuchtigkeit von 52%, und der Luftdruck sinkt auf 1008 hPa. Freuen Sie sich auf einen Sonnenaufgang um 5:21 Uhr und lassen Sie den Tag mit dem Sonnenuntergang um 18:12 Uhr ausklingen.

7.9.2024: Verstreute Wolken und Sonnenstrahlen

Am Freitag erreicht das Thermometer 31°C, und die Wolken verteilen sich großzügig am Himmel. Die Winde bleiben günstig mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% fällt und der Druck auf 1009 hPa steigt. Die Sonne grüßt um 5:22 Uhr, und der Abend schließt sich mit einem Sonnenuntergang um 18:10 Uhr an.

8.9.2024: Strahlend blauer Himmel

Ein herrlich klarer Himmel erwartet uns am Samstag, bei weiterhin warmen 30°C. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 44% erfrischend, und der Wind hält sich mit 3 km/h zurück. Der Luftdruck misst 1010 hPa. Der Sonnenaufgang um 5:23 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:08 Uhr runden den perfekten Tag ab.

9.9.2024: Ungetrübter Sonnengenuss

Der Sonntag setzt die Serie von klaren Himmeln fort, und die Temperaturen halten angenehme 30°C. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 38% und einem sanften Wind von 3 km/h bleibt das Wetter optimal. Der Sonnenaufgang um 5:23 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:07 Uhr werden nicht durch Wolken gestört.

10.9.2024: Leichter Regen zum Abschluss

Zum Ende der Wetterwoche begegnen uns wieder leichte Regenschauer bei fast gleicher Temperatur von 29°C. Die Luftfeuchtigkeit ist nur noch bei 36%, und der Wind bleibt zart mit 3 km/h. Der Luftdruck zeigt einen Wert von 1008 hPa an. Die letzte Morgendämmerung dieser Wetterperiode erleben wir um 5:24 Uhr, während der Sonnenuntergang schon um 18:05 Uhr beginnt.

Fazit

Die Wetterbedingungen in Campanet bieten Urlaubern und Einheimischen eine hervorragende Kombination aus Sonne und leichten Regenschauern, perfekt für diverse Outdoor-Aktivitäten. Mit angenehmen Temperaturen und generell milden Windverhältnissen steht einer ausgezeichneten Septemberwoche nichts im Wege!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:25:59. +++