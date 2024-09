Wetteraussichten für Petra: Strahlend blauer Himmel und Sommerwärme im September (3.9.2024)

Perfektes Strandwetter: Optimale Bedingungen in Petra

Sonne satt und warme Temperaturen – so präsentiert sich das Wetter für die malerische Stadt Petra auf Mallorca in den kommenden Tagen. Liebhaber des mediterranen Klimas können sich freuen, denn es zeichnet sich eine stabile sommerliche Wetterlage ab. Für die kommende Woche werden konstant hohe Tagestemperaturen rund um die 25-27 Grad Celsius erwartet, die jedem Outdoorenthusiasten sowie Sonnenanbetern entgegenkommen dürften.

Wetter in Petra: Tage im Zeichen des Sonnenscheins

Bereits am Dienstag, dem 3. September 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Ein ungetrübter Himmel und angenehme 25 Grad laden zum Verweilen im Freien ein. Der Wind weht sanft mit nur 6 km/h, dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 26 Prozent. Möchte man den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang beginnen, sollte man sich schon um 3:16 Uhr bereithalten, denn dann bricht das Morgenlicht an. Der Abend wird mit einem ebenso spektakulären Sonnenuntergang um 15:59 Uhr ausklingen.

Die kommenden Tage in Petra: Konstante Wärme unter klarem Himmel

Die Serie der klaren, sonnigen Tage setzt sich auch am Mittwoch und Donnerstag unverändert fort. Mit Temperaturen, die konstant bei 25 Grad Celsius liegen, bleibt es warm und das Wetter bildet eine perfekte Kulisse für vielseitige Aktivitäten. Der Wind bleibt mit 5 km/h sehr moderat und die Luftdruckwerte sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Sonnenaufgang und -untergang schenken uns weiterhin wunderschöne Naturschauspiele zu früher und später Stunde.

Das Wochenende in Petra: Sonne pur und ideales Freizeitwetter

Mit Höchsttemperaturen von 27 Grad Celsius erreicht die Woche am Freitag und Samstag ihren sommerlichen Höhepunkt. Ein klarer blauer Himmel über Petra sorgt für durchgehende Sonnenstrahlen und bietet die Möglichkeit, die Strände von Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Auch am Sonntag bleibt das Wetter stabil mit 27 Grad und klarer Sicht. Nehmen Sie sich die Zeit, den Sonnenuntergang um 15:51 Uhr zu bewundern, ein Schauspiel, das man in dieser Jahreszeit auf Mallorca nicht verpassen sollte.

Wetterprognose für Petra: Sonnige Aussichten

Die gute Nachricht ist: Die stabile Wetterlage setzt sich auch in der kommenden Woche fort. Am Montag erwartet uns wieder klares Himmelblau mit Tageshöchstwerten von angenehmen 25 Grad und einer leichten Brise von 7 km/h. Wer seinen Urlaub auf Mallorca plant, findet in Petra damit ideale Bedingungen für nahezu jede Form der Freizeitgestaltung – ob am Strand, bei Wanderungen oder Stadtbesichtigungen. Genießen Sie die warmen Abende und die Nachtwärme, welche die Insel so besonders macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:36:41. +++