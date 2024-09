Wetteraussichten für Santa Margalida: Niederschläge und sonnige Momente im kommenden Wochenverlauf (3.9.2024)

Wettervorhersage für Santa Margalida: 3. September bis 10. September 2024

Durchwachsene Wetterverhältnisse erwarten die Bewohner und Besucher Santa Margalidas in den ersten Tagen des Septembers. Leichter bis mäßiger Regen wechselt sich mit sonnigen Abschnitten ab, was eine vielseitige Palette an Wettererlebnissen verspricht.

Variable Bedingungen zu Beginn der Woche

Dienstag, den 3.9.2024: Die Woche startet mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 29°C, was die Insel trotz der Nässe in ein gemütliches, warmes Licht taucht. Der Wind weht sanft mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt bei moderaten 57%.

Mittwoch, den 4.9.2024: Mit mäßigem Regen und einer leichten Abkühlung auf 28°C präsentiert sich der Mittwoch. Der leichte Wind steigert sich auf 9 km/h, während die Feuchtigkeit auf 62% klettert.

Temperaturrückgang und Auflockerungen zur Wochenmitte

Donnerstag, den 5.9.2024: Der Donnerstag hält bei einer Temperatur von 25°C und leichtem Regen einige Überraschungen bereit. Es ist mit einem Wind von 4 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 59% zu rechnen.

Freitag, den 6.9.2024: Zum Ende der Arbeitswoche zeigt sich das Wetter in Santa Margalida von einer freundlicheren Seite, mit nur wenigen Wolken und Temperaturen, die erneut auf 28°C ansteigen. Der Wind beruhigt sich wieder und weht mit 6 km/h.

Milde Temperaturen und klare Sicht zum Wochenende

Samstag, den 7.9.2024: Das Wochenende startet mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Spitze von 31°C, der höchsten Temperatur der Woche. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 46% angenehm trocken.

Sonntag, den 8.9.2024: Ein strahlend blauer Himmel und klare Sicht kennzeichnen den Sonntag, der bei 29°C für optimale Bedingungen zur Erkundung der Landschaft oder Entspannung am Strand sorgt.

Montag, den 9.9.2024: Ein weiterer Tag unter dem klaren Himmel lockt am Montag bei 30°C und einer niedrigen Luftfeuchte von 42% Freiluftaktivitäten heraus.

Dienstag, den 10.9.2024: Mit einem kleinen Rückschlag bringt der Dienstag erneut leichten Regen, allerdings bleibt das Thermometer bei angenehmen 29°C stabil.

Die Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich leicht über die Woche, beginnend am 3. September um 5:17 Uhr bis zum 10. September um 5:24 Uhr für den Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang um 18:16 Uhr zu 18:04 Uhr. Die Tage werden spürbar kürzer und signalisieren die nahende Herbstzeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:40:06. +++