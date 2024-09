Wetterbericht Calvià: Sonne, leichte Schauer und angenehme Temperaturen (03.09.2024 - 10.09.2024)

Wetterprognose für Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelter Regentropfen

Die Gemeinde Calvià auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca kann sich in der kommenden Woche auf eine ausgeglichene Wetterlage mit einer Kombination aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern einstellen. Wir blicken auf einen Zeitraum vom 3. September bis zum 10. September 2024, in welchem die Temperaturen zwischen 24°C und 28°C schwanken werden.

Ein Blick auf die tägliche Wetterentwicklung

Am Dienstag, den 3. September, startet die Woche mit einem leichten Regen bei einer angenehmen Temperatur von 28°C. Eine leichte Brise von nur 4 km/h wird das Gefühl von frischerer Luft vermitteln, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt.

Der folgende Mittwoch bringt moderaten Regen und einen leichten Rückgang der Temperatur auf 27°C. Der Wind wird mit 7 km/h etwas auffrischen, was zusammen mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 66% für eine willkommene Abkühlung sorgen kann.

Am Donnerstag dürfen sich Einwohner und Besucher Calviàs über einen klaren Himmel und Temperaturen um die 24°C freuen, was diesen Tag zum idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten macht.

Freitag und Samstag bleiben mit 26°C bzw. 28°C und vereinzelten Wolkenfeldern weiterhin angenehm und bieten perfekte Voraussetzungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung durch die malerische Landschaft.

Zum Abschluss der Woche halten die klaren Himmelbedingungen an, mit Temperaturen, die am Sonntag und Montag wieder bei 28°C bzw. 27°C liegen. Allerdings wird der Montag wieder von leichtem Regen begleitet, wodurch sich die Woche so verabschiedet, wie sie begonnen hat.

Details für den Sonnenauf- und -untergang

Die Sonne begrüßt Calvià im genannten Zeitraum täglich zwischen 5:20 Uhr und 5:26 Uhr morgens und verabschiedet sich zwischen 18:18 Uhr und 18:07 Uhr abends. Ein stetiges Zeichen dafür, dass wir uns noch immer in den Genüssen der sommerlichen Jahreszeit befinden.

Bleiben Sie über das Wetter in Calvià informiert und planen Sie Ihre Aktivitäten dank unserer detaillierten Prognosen bestens im Voraus.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:25:16. +++