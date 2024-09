Wettervorhersage für Santanyí (03.09.24 bis 10.09.24): Sonnige Augusttage mit vereinzelten Regenschauern

Wetter in Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenfälle

Die Wetterbedingungen in Santanyí, Mallorca, bieten in der kommenden Woche alles, was das Urlauberherz höher schlagen lässt: warme Temperaturen, erfrischend klare Himmel und sporadische Regengüsse, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Hier ist Ihr umfassender Blick auf das Wettergeschehen in einer der malerischsten Städte der Insel.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Brisen

Am Dienstag, den 3. September 2024, lädt ein klarer Himmel bei Höchsttemperaturen um 28°C zu langen Strandtagen und gemütlichen Stadtspaziergängen ein. Eine leichte Brise mit Geschwindigkeiten von 6 km/h sorgt für sanfte Kühlung, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Genießen Sie das ausgezeichnete Wetter, das um 5:18 Uhr mit einem malerischen Sonnenaufgang beginnt und sich bis zum Sonnenuntergang um 18:15 Uhr fortsetzt.

Feine Regenschauer als Erfrischung

Während der nächsten Tage wird uns ein wenig Regen beehren, der die warmen Temperaturen abkühlt. Am 4. und 5. September können Sie mit leichten Regenschauern rechnen, die die sonst sonnenverwöhnte Insel in ein funkelndes Kleid tauchen. Mit Temperaturen, die weiterhin sehr angenehm bei 27°C bzw. 24°C liegen, bleibt das Wetterideal für diverse Aktivitäten im Freien bestehen, solange Sie einen Regenschirm dabei haben.

Der September zeigt sich in angenehmem Licht

Die darauffolgenden Tage, vom 6. bis zum 10. September, halten das Versprechen von warmem und größtenteils freundlichem Wetter. Regenfälle sind zwar vereinzelt vorhergesagt, doch überwiegen die Tage mit wenigen Wolken oder klarem Himmel. Temperaturen pendeln sich weiterhin um die 28°C-Marke ein, was ideale Bedingungen für Erkundungstouren oder Entspannung am Strand bietet. Der Wind bleibt mild, die Luftfeuchtigkeit angenehm und der Luftdruck stabil.

Vorschau auf den Wochenverlauf in Santanyí

Die aktuelle Wetterprognose für Santanyí zeigt, dass Sie sich auf eine hervorragende Woche freuen können, unabhängig davon, ob Sie die warmen Sonnenstrahlen oder den kühlen Regen bevorzugen. Packen Sie also Sonnencreme und einen leichten Pullover ein – Mallorca erwartet Sie mit offenen Armen und vielfältigen Wetteraussichten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:41:11. +++