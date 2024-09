Wettervorhersage Llucmajor: Eine Woche geprägt von Sonne und leichten Regenschauern (3.9.2024)

Wetterüberblick für Llucmajor

Genießen Sie die ersten Septembertage mit einer harmonischen Mischung aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regengüssen: Das Wetter in LlucmajorLlucmajor auf Mallorca präsentiert sich vom 3. bis zum 10. September 2024 in einer abwechslungsreichen Facette, die sowohl Sonnenanbeter als auch Naturfreunde anspricht. Hier ist Ihr detaillierter Ausblick auf die kommenden sieben Tage.

Prognose für den Anfang der Woche

Am Dienstag den 3. September erwartet uns ein warmer Tag mit Höchsttemperaturen um die 29°C, begleitet von leichtem Regen und einer sanften Brise mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Der Tag beginnt bereits früh um 5:19 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:17 Uhr.

Der 4. September setzt diesen Trend fort, verbunden mit moderatem Regenfall, während die Temperaturen konstant bei 29°C verbleiben. Der Wind frischt leicht auf 8 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit nimmt geringfügig auf 54% zu, was für eine frische, aufgelockerte Atmosphäre sorgt. Der Tag begrüßt Sie mit einem Sonnenaufgang um 5:20 Uhr und beschließt den Abend mit einem Sonnenuntergang um 18:15 Uhr.

Veränderungen zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte hin, am 5. September, erleben wir einen kleinen Temperaturrückgang auf angenehme 25°C. Die leichten Regenschauer bleiben uns erhalten und die Windgeschwindigkeit stabilisiert sich erneut auf 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, was die Insel in eine frische Brise hüllt. Der Druck bleibt weitgehend stabil bei 1012 hPa.

Entwicklung der Wetterlage gegen Ende der Woche

Der Donnerstag, 6. September, begrüßt uns mit einigen wenig Wolken am Himmel und einer moderaten Temperatur von 27°C. Mit einer gleichbleibenden leichten Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 65% bleibt das Klima freundlich und einladend für diverse Aktivitäten im Freien. Am 7. September verzeichnen wir eine leichte Steigerung der Temperatur auf 28°C und beobachten eine lockere Wolkendecke, die für ein reizvolles Himmelsspiel sorgt.

Ein optimistisches Wochenende

Das bevorstehende Wochenende lädt mit optimalen Wetterbedingungen ein: Am 8. und 9. September zeigen sich klare Himmel, die das Thermometer auf konstante 28°C klettern lassen. Erst am 10. September kehren die leichten Regenschauer zurück, wobei die Temperatur weiterhin bei angenehmen 28°C verharrt, ein perfekter Abschluss einer herrlichen Woche in Llucmajor.

