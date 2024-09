Wettervorhersage Pollença (03.09.24 bis 10.09.24): Erwartete Temperaturen und Niederschläge

Das Wetter in Pollença: Ein Blick auf die nächsten 7 Tage

Sie planen Veranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten oder einen Strandbesuch in Pollença auf Mallorca? Hier finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für die kommende Woche. Erfahren Sie, mit welchen Temperaturen und Wetterbedingungen Sie rechnen sollten.

Wetterübersicht für Pollença

Die kommenden Tage in Pollença versprechen gemischtes Wetter mit sowohl sonnigen als auch regnerischen Abschnitten. Temperaturen bewegen sich angenehm in sommerlichen Bereichen und laden zu verschiedenen Freizeitaktivitäten ein.

Dienstag, 03. September 2024: Beginn mit leichtem Regen

Am Dienstag wird das Wetter von leichtem Regen begleitet bei einer Höchsttemperatur von 28°C. Mit einem leichten Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% fühlt sich das Wetter warm und frisch an. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag um 5:18 bzw. 18:16 Uhr.

Mittwoch, 04. September 2024: Starker Regen erwartet

Der Mittwoch bringt starken Regen und eine etwas kühlere Temperatur von 26°C. Bereiten Sie sich auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 73% und stärkeren Wind von 11 km/h vor. Das Wetter könnte Aktivitäten im Freien beeinträchtigen, also planen Sie entsprechend.

Donnerstag, 05. September 2024: Mäßiger Regen setzt sich fort

Der Donnerstag setzt den nassen Trend mit mäßigem Regen fort, allerdings wird es mit einer Höchsttemperatur von 24°C etwas kühler.

Freitag und Wochenende: Verbesserung der Wetterlage

Am Freitag klart das Wetter mit wenigen Wolken auf und es wird wieder wärmer mit 28°C. Über das Wochenende steigen die Temperaturen weiter an, erreichen am Samstag 30°C und bieten mit vereinzelten Wolken optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Sonntag überrascht mit einem klaren Himmel und gleichbleibend warmen Temperaturen.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt am Montag, den 9. September, weiterhin mit schönem Wetter und einer Höchsttemperatur von 28°C. Am Dienstag bleiben die Temperaturen angenehm, jedoch kehrt mit leichtem Regen wieder etwas Abwechslung ins Wettergeschehen zurück.

Für detaillierte Informationen behalten Sie unsere regelmäßigen Updates im Blick und passen Ihre Pläne dem Wetter in Pollença entsprechend an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:37:10. +++