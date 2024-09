Wettervorhersage Sant Joan (03.09.24 bis 10.09.24): Regen und Sonnenschein erwarten Sie auf Mallorca

Wetter Aktualisierung für Sant Joan auf Mallorca

Mit dem Herbstanfang im Blick freuen sich Einwohner und Besucher von Sant Joan auf MallorcaSant Joan auf gemischte Wetterbedingungen. Die Zeit der konstanten Sommerhitze weicht einer facettenreichen Palette von Sonnenschein und Regen. Die Wettervorhersage für Sant Joan verspricht in der kommenden Woche ein Wechselspiel aus klaren Himmeln und milden Regenschauern, ideal für diejenigen, die die dynamische Inselatmosphäre genießen möchten.

Beginn der Woche: Sanfter Regen und angenehme Temperaturen

Der Start in die Woche am Dienstag, den 3. September 2024, präsentiert sich mit moderatem Regen und einer Höchsttemperatur von 23°C, ein sanftes Eintauchen in das mallorquinische Wetter. Ein leichter Wind von 3 km/h begleitet die inseltypische Frische, während die Luftfeuchtigkeit bei 64% liegt. Der Barometerdruck hält sich bei 1016 hPa.

Der Mittwoch bleibt dem Vortag treu mit leichten Regenschauern und einer ähnlichen Höchsttemperatur von 22°C. Auch hier ist die Luftfeuchtigkeit konstant mit einem geringen Anstieg des Winds auf 4 km/h und einem leichten Abfall des Luftdrucks auf 1015 hPa zu verzeichnen.

Die Mitte der Woche: Ein Wechselbad der Emotionen

Die Mitte der Woche bringt eine leichte Erhöhung der Temperaturen auf 23°C am Donnerstag, dem 5. September, aber auch eine höhere Windgeschwindigkeit von 4 km/h und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit bei 50%. Der Luftdruck setzt seinen Abwärtstrend fort und erreicht 1011 hPa.

Der Freitag bringt eine Abkühlung und läutet mit Lichtregen und einer Temperatur von 19°C sowie einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 78% die angenehmeren Seiten des Herbstes ein. Hier sollten Sie vielleicht eine zusätzliche Kleidungsschicht in Betracht ziehen und den Regenschirm nicht vergessen.

Wochenendwetter: Sonnenschein und erfrischende Temperaturen

Das Wochenende beginnt vielversprechend mit mildem Regen am Samstag und einem Temperatursprung auf sommerliche 28°C bei einer erfrischenden Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein komfortables Niveau von 46% bei einem Luftdruck von 1008 hPa.

Sonnenschein glänzt am Sonntag mit klarem Himmel und einer konstanten Hitze von 28°C, die eine ausgezeichnete Gelegenheit für alle Aktivitäten im Freien bietet - vergessen Sie nicht, den Sonnenschutz aufzutragen! Am Montag klingt das Wochenende mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 25°C aus, aber der Wind greift mit 8 km/h etwas kräftiger durch das Blattwerk der Bäume.

Verabschiedung in eine neue Woche

Zum Abschluss liegt der Fokus auf dem Dienstag, dem 10. September, mit leichten Regenfällen, wechselnden Temperaturen und einer spürbaren Windbewegung. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 34% niedrig, während die Sonne nun eine Stunde früher untergeht und längere Abende einleitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.9.2024, 01:38:47. +++