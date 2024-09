Aktuelle Wettervorhersage in Sant Llorenç des Cardassar: 7 Tage-Trend mit gemäßigten Temperaturen und Niederschlägen (4.9.2024)

Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: Eine Woche voller Abwechslung

Mit moderaten Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern präsentiert sich das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar als ideal für diejenigen, die der sommerlichen Hitze entfliehen möchten. Die kommende Woche bietet eine breite Palette von Wetterbedingungen, von sonnigen Momenten bis hin zu erfrischenden Regentropfen.

Wetterlage vom 4. bis zum 11. September 2024

Donnerstag, 4. September 2024: Mit einer erwarteten Temperatur von 27°C und moderatem Regen wird der Donnerstag zu einem Tag, an dem Regenschirme nicht fehlen dürfen. Ein leichter Wind von 10 km/h wird von einer Luftfeuchtigkeit von 64% und einem Druck von 1012 hPa begleitet.

Freitag, 5. September 2024: Der Tag begrüßt uns mit etwas kühleren 24°C und leichtem Regen. Ein friedlicher Wind von 5 km/h wird die feuchte Atmosphäre mit einer relativen Feuchtigkeit von 66% unterstreichen.

Samstag, 6. September 2024: Dies wird ein angenehmer Tag mit aufgelockerten Wolken, Temperaturen um 26°C und einer frischen Brise bei 8 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 67%.

Sonntag, 7. September 2024: Einen klaren Himmel und hochsommerliche 31°C wird der Sonntag uns bringen – perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem leichten Wind von 6 km/h ist dies ein idealer Tag, um die Natur zu genießen.

Montag, 8. September 2024: Beginnen Sie die neue Woche mit 30°C und leichtem Regen, der für Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit von 48% und ein sanfter Wind von 7 km/h lassen den Tag angenehm erscheinen.

Dienstag, 9. September 2024: Auch am Dienstag werden leichte Regenschauer die 27°C begleiten, während eine angenehme Brise mit 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 66% etwas höher.

Mittwoch, 10. September 2024: Mit 26°C und leichtem Regen wird der Mittwoch eine frische Note in die Woche bringen. Windgeschwindigkeiten von 12 km/h sorgen für ein belebendes Klima mit einer relativen Feuchtigkeit von 44%.

Donnerstag, 11. September 2024: Zum Abschluss der 7-Tage-Prognose zeigt sich der Donnerstag mit 26°C und leichtem Regen von seiner gemütlichen Seite. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 46% machen diesen Tag perfekt für ruhige Momente im Freien.

Sonnenzeiten für die kommende Woche

Die Sonnenaufgänge variieren in der besagten Woche zwischen 05:18 Uhr am Donnerstag und 05:24 Uhr am darauffolgenden Donnerstag. Die Sonnenuntergänge reichen von 18:13 Uhr bis 18:02 Uhr, wodurch sich optimale Zeiten ergeben, das Tageslicht auf der wundervollen Insel Mallorca zu genießen.

