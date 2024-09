Ausblick auf das Wetter in Llubí: Sonnige Tage und gelegentlicher Regen erwarten Mallorca (4.9.2024)

Wetteraussichten für Llubí - Was erwartet uns in den kommenden Tagen?

Das Wetter in Llubí zeigt sich in der ersten Septemberwoche vielfältig. Wir starten mit einem Mix aus Sonnenschein und Regenschauern, wobei die Temperaturen sommerlich warm bleiben.

Regnerischer Start und sonniges Ende der Woche

Donnerstag, 4. September 2024: Der Donnerstag begrüßt uns in Llubí mit moderatem Regen und einer angenehmen Maximaltemperatur von 29°C. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt. Der atmosphärische Druck hält sich bei 1012 hPa. Sonnenauf- und untergang können bei 5:19 Uhr bzw. 18:15 Uhr bewundert werden.

Freitag, 5. September 2024: Am Freitag lässt der Regen nach und wir erleben leichten Niederschlag bei 26°C. Es erwartet uns ein ruhiger Tag mit nur 2 km/h Wind. Die relative Feuchte bleibt nahezu unverändert bei 50%, und der Druck stabil bei 1012 hPa.

Überblick über das Wochenende und den weiteren Verlauf

Das Wochenende in Llubí präsentiert sich überwiegend sonnig. Während am Samstag vereinzelt noch mit Regen zu rechnen ist, dürfen wir uns am Sonntag auf klaren Himmel und Temperaturen bis zu 34°C freuen. Die darauf folgenden Tage zeigen sich malerisch mit nur wenigen Wolken am Himmel.

Die sommerlichen Temperaturen geben auch zu Beginn der nächsten Woche keinen Einbruch preis. Stattdessen erwartet uns weiterhin warmes Wetter, wobei die Temperaturen leicht auf 26°C am Montag fallen und zum Dienstag wieder auf 29°C ansteigen. Leichte Regenschauer wechseln sich mit heiteren Abschnitten ab und sorgen für eine angenehme Abkühlung sowie eine vielfältige Wetterlage.

Machen Sie das Beste aus dem Wetter in Llubí – genießen Sie die sonnigen Momente für Aktivitäten im Freien und nutzen Sie die regnerischen Abschnitte, um Mallorcas Indoor-Angebote zu entdecken. Eine gute Planung sichert Ihnen somit ein rundum gelungenes Erlebnis auf der Insel.

