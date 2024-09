Vorhersage und Trends: Wetter in Pollença Mallorca für die kommende Woche (4.9.2024)

Wetterschau für Pollença: Was uns die nächsten 7 Tage erwartet

Das Wetter in Pollença verspricht im Verlauf der nächsten Woche einen Mix aus Sonne, Wolken und Niederschlag. Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen 24°C und sommerlichen 31°C, während die Nächte mild bleiben. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die tägliche Wetterentwicklung werfen.

Sanfte Brisen und Regenschauer: Wettertrend für die ersten Tage

Am 4. September ist mit moderatem Regen zu rechnen, während die Quecksilber-Säule auf 26°C klettert. Ein leichter Wind weht mit ungefähr 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67% und der atmosphärische Druck wird 1013 hPa betragen. Sonnenaufgang ist um 5:19 Uhr und der Sonnenuntergang wird uns um 18:15 Uhr grüßen.

Der 5. September zeigt sich mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 24°C. Der Wind beruhigt sich auf leichte 5 km/h. Erwarten Sie eine relative Feuchtigkeit von 62% und einen Druck von 1012 hPa.

Wochenmitte im Zeichen wechselhafter Wolkendecken

Am 6. September lockern sich die Wolken etwas auf, und wir dürfen uns über verstreute Wolken freuen. Die Temperaturen steigen auf 27°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Ein Sonnenaufgang um 5:20 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:11 Uhr rahmen den Tag.

Der Höhepunkt der Woche wird der 7. September sein, an dem ein klarer Himmel und sommerliche 31°C vorhergesagt sind. Ein sanfter Windhauch von nur 3 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen.

Wochenendausblick: Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Das Wochenende beginnt am 8. September mit leichtem Regen und Temperaturen von 29°C. Am 9. und 10. September hält sich das Wetter mit weiterem leichten Regen und Temperaturen von 26°C beziehungsweise 25°C stabil. Ein frischerer Wind mit 11 km/h wird am 10. durch Pollença wehen.

Zum Abschluss legt uns der 11. September wieder leichten Regen und Temperaturen von 26°C ans Herz. Der Wind bleibt mäßig mit 4 km/h, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 52% endet die Wetterwoche in Pollença.

In Anbetracht der vorhersagebedingten Regentage ist es ratsam, immer einen Regenschirm zur Hand zu haben. Die milden Abendtemperaturen laden jedoch weiterhin zu schönen Spaziergängen und Abendessen im Freien ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:36:34. +++