Wetter in Costitx: Prognose und Trends für die erste Septemberwoche 2024 (4.9.2024)

Wetteraussichten für Costitx - Sonnige Momente und leichte Regenschauer

Das Wetter in CostitxCostitx zeigt sich zu Beginn des Septembers von einer wechselhaften Seite. Die kommende Woche bietet eine Palette von sonnigen Abschnitten und erfrischenden Regengüssen – ein klassisches mediterranes Frühherbst-Wetter.

Wetterentwicklung im Detail

Am Donnerstag, den 4. September 2024, starten wir in den Tag mit sommerlichen 29°C und mäßigem Regen, was die Landschaft von Costitx erwachen lässt. Der Wind weht sanft mit 5 km/h. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 48%. Der Tag beginnt früh um 5:19 Uhr mit Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:15 Uhr.

Am Freitag erwarten uns 26°C und leichter Regen, was die Inselbewohner erfreut, da die leichte Abkühlung willkommen ist. Der Wind beruhigt sich auf leichte 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit konstant bleibt. Der Tag begrüßt uns um 5:20 Uhr und beschließt den Tag um 18:13 Uhr.

Das Wochenende beginnt am Samstag mit angenehmen 29°C und wenigen Wolken am Himmel, was zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten einlädt. Der Wind nimmt leicht zu auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 52%. Sonnenauf- und -untergang sind um 5:21 Uhr bzw. 18:11 Uhr.

Der Höhepunkt der Woche scheint der Sonntag zu werden, mit einem strahlenden, klaren Himmel und Temperaturen, die auf heiße 33°C klettern. Der Wind bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 31%, was die Wärmeliebhaber erfreuen wird. Sonniges Wetter ist von 5:22 Uhr bis 18:10 Uhr garantiert.

Wetterprognose für die kommenden Tage

Zu Beginn der neuen Woche wird das Wetter in Costitx weiterhin angenehm mit Temperaturen um die 30°C bleiben, jedoch ist leichter Regen vorhergesagt, der die Inselbewohner bei der spätsommerlichen Wärme erfrischt. Die Winde bleiben überwiegend mild und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei unter 50%.

Zum Abschluss der Woche hin, am Dienstag, den 11. September 2024, erwarten uns 28°C und wenige Wolken. Es herrschen perfekte Bedingungen für all jene, die die Natur genießen und das Ende des Sommers zelebrieren möchten. Die Sonne begleitet uns von 5:25 Uhr bis 18:03 Uhr.

Unser Fazit

Insgesamt bietet die erste Septemberwoche in Costitx eine tolle Mischung aus warmen Temperaturen und erfrischenden Regenphasen – ideal, um die wunderschöne Landschaft Mallorcas zu genießen. Die milden Winde und der abnehmende Luftdruck zeigen an, dass der Herbst langsam aber sicher Einzug hält.

Denken Sie daran, bei Outdoor-Aktivitäten stets vorbereitet zu sein und Regenschutz dabei zu haben. Die Insel bietet auch bei leichtem Regen viel zu entdecken!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:27:21. +++