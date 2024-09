Wetter in Fornalutx 4.9.2024 bis 11.9.2024: 7-Tage-Prognose und Wettertrends (4.9.2024)

Wettertrends für Fornalutx: Bewölkter Himmel und leichte Niederschläge im Wochenverlauf

Fornalutx, die malerische Gemeinde im Herzen der Serra de Tramuntana, erwartet in der kommenden Woche wechselhaftes Wetter mit Temperaturen, die eine angenehme Spätherbststimmung versprechen.

Am Mittwoch, den 4. September 2024, erleben wir mäßigen Regen bei Tageshöchsttemperaturen von etwa 27°C. Ein leichter Wind von 6 km/h weht durch die grünen Täler Fornalutx' und sorgt für eine erfrischende Brise trotz der Regenschauer. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%, während der Luftdruck sich auf 1013 hPa stabilisiert. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:20 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:16 Uhr.

Der Donnerstag, 5. September, zeigt sich mit vereinzelten Wolken am Himmel und bietet eine leichte Abkühlung mit Höchstwerten um 25°C. Mit einem schwachen Wind von lediglich 2 km/h ist kaum ein Lufthauch zu spüren. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 52% und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa.

Freitag, 6. September, begrüßt die Bewohner und Besucher Fornalutx' mit wenigen Wolken und Temperaturen, die erneut auf 27°C klettern. Ein sanfter Wind mit 3 km/h wird die Blätter der Olivenbäume wiegen, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck unverändert bleiben.

Das Wochenende beginnt in Fornalutx am Samstag, 7. September mit klarem blauen Himmel, bei dem keine Wolke den Sonnenschein trübt. Die Temperaturen erreichen sommerliche 30°C, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 42%. Mit einem leichten Wind von 4 km/h und einem stabilen Luftdruck von 1011 hPa können Einheimische und Touristen einen perfekten Tag in der Natur genießen.

Am 8. September erwarten uns leichte Regenschauer bei Temperaturen um 25°C. Trotz des leichten Regens bleibt die Luft eher trocken mit einer relativen Feuchtigkeit von 63%. Der Sonntag, 9. September, setzt den Trend mit leichten Niederschlägen fort, jedoch steigen die Temperaturen auf 29°C und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 51%.

Die neue Woche startet am Montag, 10. September, mit weiteren leichten Regenfällen und einer spürbaren Abkühlung auf 23°C. Die auffrischende Brise von 11 km/h wird wohl einige Regenschirme aufspannen lassen. Der Dienstag, 11. September, hält bei Temperaturen von 24°C und leichtem Regen den feuchten Wettertrend aufrecht, doch verspricht er, dank eines mäßigen Windes von 4 km/h, dennoch angenehm zu werden.

Wochenübersicht der Wettertrends in Fornalutx

