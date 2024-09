Wetter in Palma: 7-Tage-Prognose mit Sonnenstunden, Regentagen und Temperaturtrends (4.9.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Palma de Mallorca

Mallorca bietet sonnige Aussichten, doch der Himmel auf der Insel zeigt sich auch hin und wieder von seiner launischen Seite. In diesem 7-Tage-Wetterbericht für Palma de Mallorca, dem Herzen der Balearen, werden die täglichen Wetterverhältnisse genau unter die Lupe genommen.

Wetter-Highlights der nächsten 7 Tage in Palma

Beginnen wir mit dem heutigen Tag, dem 4. September 2024, welcher die Inselbewohner und Besucher mit mäßigem Regen und erfrischenden 28 Grad Celsius begrüßt. Der Wind bläst schwach mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 55% liegt.

Am 5. September zeigt sich der Himmel über Palma stärker bewölkt, doch mit einer milden Temperatur von 25 Grad und einem leichten Wind von 4 km/h bleibt das Klima angenehm.

Das Wochenende kündigt sich mit strahlendem klarem Himmel an, und die Temperaturen klettern am 6. und 7. September wieder auf sommerliche 29 Grad Hoch. Mit etwas Glück lässt sich das Inselleben in vollen Zügen genießen.

Doch bereits am 8. September müssen wir uns auf leichten Regen bei immer noch warmen 27 Grad einstellen, welcher sich bis zum 9. September mit ähnlicher Intensität fortsetzt.

Der Wind nimmt am 10. September deutlich zu, und es treten heftige Böen von bis zu 11 km/h auf. Das Wetter bleibt unbeständig mit wiederkehrenden leichten Regenschauern, aber die Temperatur hält sich konstant bei angenehmen 26 Grad.

Am 11. September ist eine leichte Wetterbesserung in Sicht. Wolkenverhangener Himmel mit nur wenigen Wolken und eine Brise von 6 km/h bescheren uns einen angenehmen Abschluss der Wetterwoche.

Wetterdetails für großartige Planungen

Für alle Unternehmungen unter der mallorquinischen Sonne bieten die kommenden Tage optimale Bedingungen, insbesondere an den klaren Tagen zu Wochenbeginn. Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten verschieben sich täglich leicht, wobei man bereits gegen 5:20 Uhr Morgens mit den ersten Sonnenstrahlen begrüßt wird und der Sonnenuntergang sich von 18:16 Uhr bis hin zu 18:05 Uhr erstreckt.

