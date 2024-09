Wetter in Santa Maria del Camí: 7-Tage-Prognose vom 4.9.2024 bis 11.9.2024 (4.9.2024)

Wetterübersicht für Santa Maria del Camí

Diese Woche erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí ein wechselhaftes Wetterbild. Bereiten Sie sich auf Sonne, leichte Regenschauer und angenehme Brisen vor. Mit Temperaturen, die zwischen 25°C und 31°C schwanken, bleibt das Wetter insgesamt mild und frühlingshaft.

Wetterprognose vom 4. September bis 11. September 2024

Mittwoch, 4.9.2024: Beginnend mit moderatem Regen liegt bei einer Temperatur von 29 °C eine frische Atmosphäre in der Luft. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% ein balanciertes Klima schafft. Der Druck verharrt bei stabilen 1012 hPa.

Donnerstag, 5.9.2024: Ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, doch überwiegend sonnige Aussichten mit 26 °C. Die Windgeschwindigkeit fällt auf leichte 3 km/h, und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft steigt unmerklich auf 51%. Der Luftdruck bleibt konstant.

Freitag, 6.9.2024: Ein herrlich klarer Himmel verspricht mit 28 °C einen wundervollen Tag. Leichte Brisen von 5 km/h sorgen für eine angenehme Abkühlung. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 53% deutet auf frische Morgen und Abende hin. Verringerte Luftdruckwerte könnten für Wetterfühligkeit bei einigen Menschen sorgen.

Samstag, 7.9.2024: Der Samstag besticht durch klaren Himmel und das Quecksilber klettert auf 31 °C – der Höhepunkt der Woche. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 41% erleben wir trockene und warme Verhältnisse. Der Wind bleibt ruhig bei 4 km/h.

Sonntag, 8.9.2024: Der Sonntag bringt leichten Regen und schafft mit 26 °C eine etwas kühlere Atmosphäre. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 61%, was für manche das Gefühl der Frische verstärken könnte. Minimal stärkere Winde sind mit 4 km/h vorhanden.

Montag, 9.9.2024: Wieder leichter Regen bei warmen 30 °C. Der Wind hält sich zurück bei 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 46%.

Dienstag, 10.9.2024: Ein lebhafter Tag mit leichtem Regen und kühlenden Brisen von 10 km/h. Mit 25 °C fühlt sich der Tag angenehm an, und die Feuchtigkeit stabilisiert sich bei 49%.

Mittwoch, 11.9.2024: Die Woche endet schließlich mit einigen hingeworfenen Wolken bei 26 °C und einer angenehmen Brise von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt geringfügig in der komfortablen Zone mit 47%.

Tipps für die Woche

Egal ob Sie sich für Outdoor-Aktivitäten oder kulturelle Erlebnisse in Santa Maria del Camí entscheiden – passen Sie Ihre Pläne dem Wetter an. Nutzen Sie die sonnigen Tage für Ausflüge in die Umgebung und entspannen Sie sich an den regnerischen Tagen bei einem guten Buch oder einem Besuch in einem der lokalen Museen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:39:37. +++