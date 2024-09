Wetter Manacor (04.09.24 bis 11.09.24): Aktuelle Wetterprognose und Temperaturentwicklung

Wetter in Manacor: 7-Tage-Prognose vom 4. September bis 11. September 2024

Das Wetter in Manacor präsentiert sich in der ersten Septemberwoche als eine wahre Achterbahnfahrt der Elemente. Von Starkregen über leichten Regen bis hin zu strahlendem Sonnenschein zeigt sich das Wetter durchwegs abwechslungsreich.

Start der Woche mit mäßigem Regen und angenehmen Temperaturen

Am Mittwoch, dem 4. September 2024, erleben wir in Manacor ein Zusammenspiel von mäßigem Regen bei einer Höchsttemperatur von 28°C. Leichte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h sorgen für eine willkommene Erfrischung, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt und der Luftdruck 1012 hPa aufweist. Wir erwarten den Sonnenaufgang um 5:18 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:13 Uhr.

Wechselhafte Wettersituation im weiteren Wochenverlauf

Donnerstag und Freitag, den 5. und 6. September, versprechen mit maximal 25°C bis 26°C und leichtem Regen beziehungsweise vereinzelten Wolkenfeldern etwas kühlere Verhältnisse. Dabei bleibt die Windeintrittsgeschwindigkeit moderat, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit bewegen sich in einem angenehmen Bereich.

Hochsommerliche Verhältnisse am Wochenende

Ein Highlight setzt das Wochenende: Am Samstag, den 7. September, klettern die Temperaturen auf bis zu 32°C unter klarem Himmel, ideal für jegliche Art von Freiluftaktivitäten. Auch Sonntag und Montag stehen dem kaum nach; trotz leichter Regenschauer erreichen die Temperaturen noch sommerliche 30°C, respektive 28°C.

Kühlerer Ausklang der Woche

Die zweite Wochenhälfte zeigt sich wettertechnisch gezähmter. Zum Ende der Prognosewoche, speziell am Dienstag, dem 11. September, stabilisiert sich das Klima in Manacor mit 26°C und erneutem leichten Regen bei einem leichten Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt einen moderaten Wert von 45% an, und der Luftdruck liegt stabil bei 1013 hPa.

Das Wochenende in Manacor wird somit zum perfekten Zeitpunkt für Ausflüge in die Natur oder an die Küste. Passend dazu verabschiedet sich die Sonne am Samstagabend um 18:09 Uhr und ebnet den Weg für einen vielversprechenden Sonntag, der Sie zum Abschluss der Prognosewoche mit einem Sonnenuntergang um 18:07 Uhr belohnt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:33:10. +++