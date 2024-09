Wetter Sencelles: 7-Tage-Prognose und aktuelle Klimabedingungen (4.9.2024)

Wetterprognose für Sencelles auf Mallorca: Erwarten Sie sonnige Tage und leichten Regen

Die kommende Woche auf Mallorca verspricht in Sencelles ein gemischtes Wetterbild mit Sonnenschein, leichten Regenschauern und angenehmen Temperaturen. Lesen Sie weiter, um sich auf die Wetterbedingungen für Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten in Sencelles vorzubereiten.

Sonntag, der 4. September 2024: Moderater Regen bei warmen Temperaturen

Morgens früh erwachen die Einwohner von Sencelles zu einem Himmel, der von moderatem Regen begleitet wird. Die Temperaturen erreichen behagliche 30°C, während eine leichte Brise mit etwa 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit von 46% und der Luftdruck bei 1012 hPa sorgen für ein ausgewogenes Klima. Montag, der 5. September 2024: Leichte Regenschauer bei kühlerem Wetter

Leichter Regen wird sich über Sencelles ergießen, und die Temperaturen sinken leicht auf 27°C. Das Windgeschehen bleibt sanft mit nur 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich geringfügig auf 47%. Der Luftdruck verbleibt stabil bei 1012 hPa.

Dienstag, der 6. September 2024: Überwiegend heiter

Die Wolkendecke lockert auf, und nur einige wenige Wolken verzieren den Himmel. Mit 29°C wird es wieder etwas wärmer, und der Wind nimmt leicht auf 6 km/h zu. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 51%, während der Luftdruck etwas abfällt auf 1008 hPa.

Mittwoch, der 7. September 2024: Klarer Himmel und hohe Temperaturen

Am Mittwoch dürfen sich Besucher und Anwohner auf klaren Himmel und Spitzenwerte von 33°C freuen. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat, die Luftfeuchtigkeit fällt jedoch auf angenehme 34%, was für ein sehr komfortables Klima sorgt. Der Luftdruck klettert wieder auf 1011 hPa.

Donnerstag, der 8. September 2024: Temperaturen bleiben hoch trotz Regen

Trotz leichten Regenfällen bleiben die Temperaturen mit 30°C hoch. Der Wind hält sich konstant bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 45% liegt und der Luftdruck stabil bei 1011 hPa bleibt.

Freitag, der 9. September 2024: Weiterhin leichter Regen

Der Trend des leichten Regens setzt sich fort, doch das Thermometer zeigt weiterhin sommerliche 31°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 44% bleibt das Wetter angenehm, trotz der leicht gestiegenen Unbeständigkeit des Luftdrucks (1009 hPa).

Samstag, der 10. September 2024: Abkühlung und Regen

Das Wochenende beginnt mit einer Abkühlung auf 26°C und mäßigem Regen, begleitet von stärkerem Wind bei 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 41%, und der Luftdruck steigt leicht auf 1010 hPa.

Ausblick auf die nächste Woche

Am Sonntag, den 11. September, kann man bei wenigen Wolken und 28°C den Tag genießen. Die Windverhältnisse bleiben günstig bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt weiter auf 37%. Der Luftdruck erreicht ein Hoch von 1013 hPa.

Sencelles bietet in der kommenden Woche eine Vielfalt an Wetter, die sowohl sonnige Ausflüge als auch entspannende Regentage ermöglicht. Besuchen Sie uns auf Mallorca und erleben Sie das vielseitige Klima in Sencelles hautnah!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:41:07. +++