Wetteraussichten für Maria de la Salut: Prognosen für eine sonnige Woche trotz vereinzeltem Regen (4.9.2024)

Das Wetter in Maria de la Salut: Ein sonniger Start in den September

Die idyllische Gemeinde Maria de la Salut bietet Bewohnern und Besuchern in der ersten Septemberwoche eine Reihe von sonnigen Tagen, die sich ideal für Outdoor-Aktivitäten und Erkundungen anbieten. Obwohl vereinzelt mit Regen zu rechnen ist, dominiert der klare Himmel die Wetterlage dieser malerischen Gegend auf Mallorca.

Wetterüberblick für die kommenden Tage

Am 4. September 2024 rechnen wir mit mäßigem Regen und Temperaturen um die 29 Grad Celsius, begleitet von einer leichten Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 51%, und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestalten den Tag zwischen 5:19 Uhr morgens und 18:14 Uhr abends.

Der folgende Tag, der 5. September, bringt leichteren Regen und eine Abkühlung auf 26 Grad Celsius. Bei gleicher Luftfeuchtigkeit und Luftdruck erwarten uns sanftere Winde und wiederum zwei Minuten früherer Sonnenuntergang.

6. September zeigt sich mit vereinzelten Wolken und angenehmen 28 Grad Celsius. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 55% und ein kleiner Abfall des Luftdrucks auf 1008 hPa deuten auf eine wechselhafte Wetterlage hin, die jedoch von einer beständigen Brise bei 6 km/h begleitet wird.

Am 7. September dürfen wir uns über einen Sonnenreichen Tag mit einem klaren Himmel und einem Temperaturhoch von 34 Grad Celsius freuen, die perfekte Gelegenheit, das schöne Wetter zu genießen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 30% wird es ein trockener und angenehm warmer Tag.

Kurzzeitig zurückkehrender Regen prägt den 8. September bei 32 Grad Celsius, doch verziehen sich die Wolken schnell wieder, um einem weitgehend klaren Himmel Platz zu machen.

Der 9. September wird mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 29 Grad Celsius etwas milder. Der milde Wind und eine moderate Luftfeuchtigkeit versprechen einen angenehmen Tag.

Der Beginn der zweiten Wochenhälfte zeigt sich veränderlich: Der 10. September startet mit leichtem Regen bei 26 Grad Celsius und etwas stärkeren Windverhältnissen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 40%, was für angenehme Frische sorgt.

Zum Abschluss der Woche erwarten uns am 11. September nur wenige Wolken am Himmel und angenehme 28 Grad Celsius. Mit einem sanften Wind und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit endet die Wetterwoche in Maria de la Salut freundlich und einladend.

Wetterfazit für Maria de la Salut

Insgesamt verspricht die Woche vielfältige Möglichkeiten, um das Klima Mallorcas zu genießen. Tagsüber laden hohe Temperaturen und Sonnenschein zu zahlreichen Aktivitäten ein, während Regenschauer in dieser warmen Periode für willkommene Abkühlung sorgen können. Der allgemein leichte Wind trägt zur angenehmen Atmosphäre bei und macht die Septemberwoche zum perfekten Zeitpunkt für einen Besuch in der Region.

