Wettervorhersage Campos: Sonnige Tage und milde Brisen erwarten Sie auf Mallorca (4.9.2024)

Sonnenschein und klare Himmel: Campos auf Mallorca genießt sommerliches Flair

Während die letzten Tage des Sommers näher rücken, bietet das wunderbare Örtchen Campos auf Mallorca den perfekten Rückzugsort für alle Sonnenhungrigen und Liebhaber des mediterranen Klimas. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die die Herzen höherschlagen lassen, steht einer Auszeit unter der Sonne Mallorcas nichts im Wege.

Blick auf das aktuelle Wetter in Campos

Am Dienstag, dem 3. September 2024, ist das Wetter in Campos von vereinzelten Wolken geprägt, die jedoch dem Charme der Sonne keinen Abbruch tun. Die Temperatur erreicht angenehme 28°C, begleitet von einer leichten Brise mit nur 6 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1017 hPa bietet der Tag ein optimales Klima für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Strahlender Sonnenschein setzt sich fort

Die folgenden Tage verwandeln Campos in ein Paradies für Sonnenanbeter. Der 4. und 5. September locken beide mit einem klaren Himmel, unter dem das Thermometer auf bis zu 31°C klettert, während eine sanfte Brise mit 7-8 km/h für die nötige Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 42% bzw. 41% im angenehmen Bereich.

Die Wetteraussichten für das Wochenende

Bereits in der zweiten Wochenhälfte zeichnet sich der Sommer in Campos weiterhin von seiner besten Seite. Am Donnerstag, 6. September, sorgen aufgebrochene Wolken für ein malerisches Panorama bei 30°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45% an. Das Wochenende erscheint jedoch nochmals wärmer: Der Samstag und Sonntag verheißen klare, sonnige Himmel mit Höchsttemperaturen von 34°C bei einer geringen Luftfeuchtigkeit von 24%, perfekt für jeden Urlaubstag!

