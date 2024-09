Wettervorhersage Santa Margalida: Erwartete Bedingungen vom 4.9.2024 bis 11.9.2024 (4.9.2024)

Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida für die kommende Woche

Die Bewohner und Besucher von Santa MargalidaSanta Margalida können sich auf eine Woche voller variabler Wetterbedingungen einstellen. Von leichtem Regenfall bis hin zu klarem Himmel, das Wetter bietet eine breite Palette an Erscheinungen. Hier ist ein detaillierter Überblick über das, was Sie erwarten können.

Wetterprognose vom 4.9.2024 bis 11.9.2024

Beginnend mit Donnerstag, dem 4. September 2024, kündigt sich mäßiger Regen bei Temperaturen von 27°C an. Bei einer Windgeschwindigkeit von 12 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62%, sollten Sie nicht vergessen, einen Regenschirm mitzunehmen.

Der darauf folgende Tag, der 5. September, verspricht leichteren Regen und eine kühlere Temperatur von 25°C. Der Tag startet bereits um 05:19 Uhr und endet um 18:12 Uhr mit dem Sonnenuntergang. Eine leichte Brise von 4 km/h wird das stadttypische Flair begleiten.

Am Samstag, den 6. September, werden die Bewölkungen etwas auflockern, und vereinzelte Wolken werden bei 27°C sichtbar sein. Der Wind lässt mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h nach.

Die Höchsttemperatur der Woche wird am Sonntag, den 7. September, erreicht, mit strahlendem Sonnenschein und 33°C. An diesem Tag ist kaum Wind zu spüren, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 36%, was für angenehme Frische sorgt.

Die folgenden Tage weisen ähnliche Muster auf, mit leichtem Regen und Temperaturen, die sich zwischen 26°C und 31°C bewegen. Der Wind hält sich zurück, während der Sonnenaufgang sich allmählich nach hinten verschiebt.

Das Wetter bleibt bis zum letzten Tag der Betrachtungsperiode, dem 11. September, mild, mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 28°C. Der Tag bricht um 05:25 Uhr an und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:03 Uhr.

Wetteraussichten für das Wochenende in Santa Margalida

Für das Wochenende sieht es so aus, als würde das Wetter in Santa Margalida größtenteils angenehm bleiben. Am Sonntag, den 7. September, genießen wir klaren Himmel und hohe Temperaturen, während der Rest des Wochenendes leicht verregnet sein könnte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.9.2024, 01:39:06. +++