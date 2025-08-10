Hitzewarnung? Ja, aber nicht überall. So wird das Mallorca-Wetter in der kommenden Woche

Wer Urlauber ist und am Pool entspannt, kann sich wettertechnisch aktuell wirklich nicht beschweren. Wer seinen Alltag auf Mallorca bestreiten muss, dürfte sich angesichts der Temperaturen zumindest darüber freuen, dass es nicht ganz so heiß ist, wie in vielen vergangenen Sommern im August. Was nicht heißt, dass die Wärme nicht schweißtreibend ist. Für Sonntag (10.8.) hat der spanische Wetterdienst Aemet kurzfristig doch noch eine Warnung wegen Hitze herausgegeben - allerdings nur für die Gemeinden, die nicht an der Küste liegen. Ab 18 Uhr wird sie wieder aufgehoben. Für die folgenden Tage sind ebenfalls "avisos" verkündet worden.

Kein Wölkchen am Himmel

Bis zu 35 Grad maßen die Thermometer am Sonntagmittag in der Inselmitte. An den Küsten war es allerdings deutlich weniger heiß: Im Südosten wurden "nur" 31 Grad gemessen, in Andratx konnten sich die Menschen sogar über angenehme 29 Grad Höchsttemperatur freuen. Auch deshalb galt die Hitzewarnung am Sonntag nur fürs Inselinnere.

Am Montag (11.8.) bleibt es dabei: Zwischen 12 und 18 Uhr gilt Warnstufe Gelb wegen Hitze im Inselinneren, dort erwartet der Wetterdienst bis zu 36 Grad. Abermals dürfte es an der Küste bei etwas mehr als 30 Grad noch ein wenig kühler bleiben. Die Sonne scheint am wolkenlosen Himmel. Ein Hochsommertag, wie er im Buche steht.

Am Dienstag (12.8.) verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Küste und Innerem den Vorhersagen zufolge etwas. Auch am Meer dürfte es bis zu 34 Grad heiß werden, also ein Grad zu wenig für eine inselweite Hitzewarnung. Auch nachts bleibt es warm, die Temperaturen kühlen auf maximal 20 Grad herunter, in Palma sinkt die Thermometeranzeige nicht unter die 23-Grad-Marke.

Der Sommer gibt noch einmal alles

Am Mittwoch (13.8.) ziehen ein paar kleine Schleierwölkchen auf - nichts, was ein Sonnenbad vereiteln könnte. In Porto Cristo könnte es bis zu 35 Grad warm werden, Hitzewarnungen spricht Aemet so viele Tage im Voraus aber nicht aus.

Auch der Rest der Woche dürfte ähnlich sonnig und warm verlaufen. Wer kann, sollte sich möglichst nah am Wasser aufhalten und den Mallorca-Sommer noch einmal so richtig genießen.