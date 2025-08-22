Überschwemmte Straßen in Cala Millor: So heftig hat es am Freitag auf Mallorca geregnet

Nachdem es bereits am Mittwoch (20.8.) in der Inselmitte zu starken Regenfällen gekommen war, war am Freitagmittag der Inselosten dran. Besonders in der Gemeinde Son Servera kam es zeitweise zu heftigen Niederschlägen, wie in Videos auf Social Media zu sehen ist. Wie viel Regen genau gefallen ist, hat der spanische Wetterdienst Aemet noch nicht bekanntgegeben.

Im Urlaubsort Cala Millor kam es durch die starken Regenfälle zu überschwemmten Straßen.

Ähnliches zeigen Aufnahmen aus Cala Bona.

In der Gemeinde Calvià, im Südwesten der Insel, war am Freitag derweil eine eindrucksvolle Windhose (Cap de Fibló) über dem Meer zu sehen.

So geht es weiter

Am Freitag gilt noch bis 20 Uhr in der Inselmitte, im Süden, im Osten sowie im Nordosten Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter.

Am Samstag geht es ähnlich weiter. Sonne und Wolken wechseln sich tagsüber ab. Ein paar Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. Eine Warnstufe gilt diesmal aber nicht. Ab Sonntag steigen die Temperaturen. Zum Wochenausklang scheint die Sonne bei 34 Grad - Badewetter also. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 30 Grad an der Playa de Palma und 28 Grad an der Playa de Muro.