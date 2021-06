Der Umgang mit den spanischen Schülern, die sich auf Mallorca noch auf Abifahrt befinden und möglicherweise Kontakt zu positiv auf Covid getesteten Personen hatten, entwickelt sich für die Behörden auf der Insel zu einem echten Problem. Die Schüler fühlen sich rechtswidrig festgehalten und protestieren in den sozialen Medien über unzureichende Informationen seitens der Behörden bezüglich der Verlegung in das für diese Fälle vorgesehene Quarantäne-Hotel Palma Bellver. "Man hält uns hier illegalerweise fest", heißt es in einem Twittervideo dreier Schülerinnen.

Bei Abifahrten nach Mallorca hatten sich Hunderte von spanischen Schülern untereinander mit dem Coronavirus angesteckt. Viele von ihnen sind bereits in ihre Heimatregionen zurückgekehrt und müssen nun dort ebenso wie ihre Erstkontakte isoliert werden. Insgesamt betrifft das Tausende von Personen.

Auf Mallorca selbst müssen derzeit 268 dieser vom Festland angereisten Schüler eine Quarantäne einhalten. Sie waren zuletzt in sieben Hotels in Arenal, dem südlichen Abschnitt der Playa de Palma, untergebracht, wo sie PCR-Tests machen mussten. Das Protokoll sieht bei infizierten Urlaubern die Verlegung in das eigens dafür angemietete Quarantäne-Hotel Palma Bellver am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca vor.

Schüler meutern - Regierung schickt die Polizei

Als die Behörden am Freitag die Tests anordneten und mit Krankenwagen die Verlegung vorbereiteten, weigerten sich viele der Schüler und ihre Eltern die Anweisungen zu befolgen. Laut der Gesundheitsbehörde wurde das Wochenende über "massiv" versucht, die Insel per Flugzeug oder per Schiff wieder zu verlassen. Schließlich rückte die Polizei an, die seither die Verlegungen in das Covid-Hotel begleitet und die Ein- und Ausgänge der Hotels überwacht.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez schloss am Sonntagabend aus, die Schüler abreisen zu lassen. Die Gefahr, dass sie auf der Fähre oder im Flugzeug das Virus übertragen, sei zu groß. Am Montagmittag (27.6.) informierte die Balearen-Regierung, dass sich aktuell 249 Schüler im Covid-Hotel befinden. 62 seien positiv und 175 negativ getestet worden. Bei 12 stünden die Ergebnisse noch aus. 12 Schüler sind wegen leichter Symptome, insbesondere Fieber, vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Weitere 13 Schüler befänden sich nach wie vor in ihren Hotels unter Aufsicht der Behörden, um die zehntätige Quarantäne durchzusetzen. Drei seien am Samstag aufs Festland zurückgereist. Man werde sie dort lokalisieren.

Mehrere Schüler werfen den Behörden in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag: #SecuestroGobiernobalear (EntführungRegierungBalearen) ein chaotisches Vorgehen vor. Bei der Zwangsverlegung von einem Hotel ins andere sei in vielen Fällen nicht die notwendige Zustimmung der Erziehungsberechtigung eingeholt worden. "Die machen uns mit all diesen illegalen Vorgehensweise die Reise kaputt", beschweren sich drei Mädchen in einem Twitter-Video. Am Montagmittag (28.6.) will die Gesundheitsministerin Patricia Gómez vor die Presse treten, um über die Situation und das weitere Vorgehen zu informieren. /tg/ck

Um 12.25 Uhr am 28.6. mit neuen Zahlen der Schüler im Corona-Hotel aktualisiert.

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie Coronavirus auf Mallorcaunter diesem Link