Die Gesundheitsbehörden auf Mallorca haben in Alcúdia 21 weitere Festland-Schüler auf Abifahrt in Quarantäne eingewiesen. Die jungen Leute gelten als enge Kontakte zu einem Schüler, der positiv auf das Virus getestet wurde. Die Schülergruppe stammt aus Katalonien und muss nun zunächst in ihrem Hotel bleiben.

Damit befinden sich nun auf Mallorca insgesamt 286 Schüler in Quarantäne, 68 von ihnen wurden positiv auf Covid-19 getestet. 16 junge Leute zeigten Symptome und halten sich zur Stunde zur Behandlung in Krankenhäusern auf. 51 weitere zeigen keine Symptome und sind im Quarantäne-Hotel Palma Bellver untergebracht.

Von den 218 Schülern, die derzeit nicht mit dem Virus infiziert sind, müssen derzeit - neben den 20 jungen Leuten in Alcúdia - 181 im Hotel Palma Bellver ihre Quarantäne verbringen. Ein Schüler hält seine Quarantäne unter ärztlicher Aufsicht auf eigene Verantwortung an einem anderen Ort ein. 16 weitere Jugendliche sind derzeit nicht auffindbar.

Ein Verwaltungsgericht in Palma de Mallorca soll in Kürze darüber entscheiden, ob die Quarantäne für die jungen Leute überhaupt aufrecht erhalten werden kann. Untersuchungsrichter haben die bislang eingelegten Rechtsmittel - sogenannte habeas corpus - abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hingegen die Einweisung in das Hotel für rechtswidrig, weil nicht ausreichend begründet und unverhältnismäßig. Viele der in dem Hotel in Palma eingewiesenen Schüler protestieren mit Plakaten und in den sozialen Netzwerken gegen die Quarantäne.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol verteidigte am Mittwoch (30.6.) vor der Presse die angeordnete Quarantäne. Sie aufzuheben und die jungen Leute abreisen zu lassen, wäre "eine Gefahr für die gesamte Bevölkerung, eine riesige Verantwortungslosigkeit." Die Regierung werde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts aber auch dann respektieren, wenn es eine Aufhebung der Isolation der Schüler anordne. "Wir werden es hinnehmen, aber nicht derselben Meinung sein", sagte Armengol.

Die Schüler befanden sich auf Abifahrt auf Mallorca und feierten womöglich auf Konzerten und Partys zusammen mit anderen infizierten jungen Leuten. Mittlerweile sind spanienweit knapp 1.700 Schüler nach ihrer Rückkehr von der Abschlussfahrt nach Mallorca positiv auf Covid-19 getestet worden, über 5.000 Erstkontakte müssen nun deswegen ebenfalls in Quarantäne. /jk