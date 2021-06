Insgesamt 181 negativ auf das Coronavirus getestete spanische Schüler dürfen das Quarantäne-Hotel Palma Bellver wieder verlassen. Das ordnete am Mittwochnachmittag (30.6.) ein Verwaltungsgericht in Palma de Mallorca an, das damit eine Anordnung der balearischen Gesundheitsbehörde vom Sonntag aufhob.

In der Unterbringung verbleiben diejenigen Schüler, die positiv getestet worden sind und keine Symptome aufweisen. Am Morgen waren das 51 junge Leute. 16 weitere Schüler sind mit leichten Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen worden. Sie alle befanden sich auf Abifahrt auf Mallorca. Insgesamt sind auf dem Festland mittlerweile knapp 1.700 Schüler nach ihrer Rückkehr von der Abschlussfahrt nach Mallorca positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte noch am Vormittag argumentiert, dass die Aufhebung der Quarantäne "verantwortungslos" wäre und eine "Gefahr für die gesamte Bevölkerung" bedeute. Die Staatsanwaltschaft hatte in einer Stellungnahme vom Dienstag die Einweisung der Schüler ins Corona-Hotel als nicht ausreichend begründet und unverhältnismäßig befunden. Die daraufhin von der Regierung nachgelieferten Begründungen überzeugten das Verwaltungsgericht nicht.

