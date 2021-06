Zwei Schüler haben am Dienstagabend (29.6.) das Corona-Hotel in Palma de Mallorca verlassen, obwohl sie eigentlich in Quarantäne bleiben müssen. Die Nationalpolizei bestätigt den Vorfall, der von einem Kamerateam des Privatsenders "Antena 3" gefilmt worden war. Zu sehen sind in dem kurzen Videoclip zwei männliche Jugendliche, die mit ihren Koffern das Hotel verlassen. In einem Moment, in dem gerade keine Polizeipatrouille vor Ort ist. Begleitet werden sie von einer Frau, die mehrmals an die Reporter gewandt wiederholt: "Sie gehen, weil sie frei sind. Punkt."

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf Kreise der Gesundheitsbehörden berichtet, kehrte einer der beiden Jungen einige Stunden später freiwillig ins Hotel zurück. Der andere konnte ausfindig gemacht werden, blieb aber bei einem erwachsenen Tutor. Beide gehörten zu einer Gruppe von Schülern vom spanischen Festland, die ihre Abifahrt nach Mallorca machten und dabei Massenansteckungen auslösten. Wie es heißt, waren erste PCR-Tests bei den zwei Ausreißern negativ ausgefallen. Laut den Corona-Protokollen müssen sie aber dennoch mehrere Tage in Quarantäne bleiben, bis der Test wiederholt werden kann.

Die Flucht der Jugendlichen kommt nicht überraschend: In den vergangenen Tagen hatte sich die Stimmung unter den Jugendlichen im Corona-Hotel immer weiter aufgeheizt. Dort sind auf Anweisung des balearischen Gesundheitsministeriums derzeit 249 Schüler vom Festland untergebracht (davon 64 positiv auf Covid-19-Getestete), weil sie direkt oder indirekt mit dem Infektionsherd in Verbindung gebracht werden können. Viele von ihnen kritisieren die Zwangs-Quarantäne, einige bezeichneten ihre Situation auf Spruchbändern, die sie an den Balkons aufgehängt haben, als "Entführung" (Details zur Eskalation im Streit um die Schüler im Corona-Hotel lesen Sie hier). Am Dienstag (29.6.) schaltete sich auch die Staatsanwaltschaft ein, sie hält die Einweisung in das Hotel für rechtswidrig, weil sie nicht ausreichend begründet und unverhältnismäßig sei. Eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts darüber, ob die Quarantäne aufrecht erhalten werden kann, wird in den nächsten Stunden erwartet.

Drei andere Schüler hatten es bereits vor der Einweisung ins Corona-Hotel geschafft, in ihre Heimat auf dem Festland zu fliegen, 21 weitere waren daran am Flughafen in Palma gehindert worden. /somo