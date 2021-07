Mit der stabilen Niedrig-Inzidenz auf Mallorca ist es vorbei. Zwischen Februar und Ende Juni lag die 7-Tage-Inzidenz konstant unter 35. Binnen einer Woche ist sie nun auf 73,2 geklettert. Damit liegt die Kennzahl nach Monaten wieder über der Grenze von 50, jener Marke, die vom Robert Koch-Institut als Schwelle zum Risikogebiet definiert wurde. Steht die Insel plötzlich vor einem möglichen Ende der Tourismussaison? Für diese Spekulation ist es noch zu früh.

Von einer „deutlichen Veränderung der Lage“ sprach Javier Arranz, Corona-Sprecher der Balearen-Regierung, als er am Dienstag (29.6.) vor die Presse trat. Auch aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante, die auf Mallorca zurzeit etwa 28 Prozent der Fälle ausmacht, gebe es nun Infektionsketten mit mehr Fällen. Bislang könne man die Infektionsherde überwiegend zurückverfolgen, so Arranz. Man könne daher nicht von einer „allgemeinen unkontrollierten Ansteckung“ sprechen. Diese könne man aber in naher Zukunft nicht ausschließen. Das ist freilich eine vorsichtige Wortwahl und klingt deswegen nicht besonders optimistisch.

Massive Ansteckungen unter spanischen Schülern auf Mallorca-Abifahrten mögen eine Rolle gespielt haben, erklären aber nur einen Teil des Anstiegs. Schließlich steigt die Inzidenz auch in den abseits der Partymeilen gelegenen Inselorte oder dem vergleichsweise ruhigen Nachbareiland Menorca (7-Tage-Inzidenz 110,8). Die Ansteckungen zeigen eher einen Trend. Seit dem Ende der Ausgangssperre, dem Wegfall der allgemeinen Maskenpflicht und dem Beginn der Schulferien stecken vor allem junge Leute wieder vermehrt die Köpfe zusammen. Die Neuansteckungen betreffen zu einem sehr großen Teil die Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren. In den zwei Wochen zwischen Mitte bis Ende Juni verfünfzehnfachte sich der Inzidenzwert in der Altersgruppe der bislang kaum geimpften 16- bis 29-Jährigen. Die in Spanien gemessene 14-Tage-Inzidenz stieg in diesem Alter von 33 (am 14.6.) auf 522 (28.6.).

Geänderter Impflan

Die Hoffnungen der Balearen-Regierung stützen sich nun auf beschleunigtes Impfen. Die bislang strenge Priorisierung nach Alter wird aufgeweicht, indem parallel mehrere Altersgruppen geimpft werden. Seit Montag (28.6.) gibt es auf Mallorca Impftermine auch für Bürger ab 30 Jahren. Schon zwei Tage später schaltete der Gesundheitsdienst IB-Salut Termine für Personen ab 16 Jahren frei. Gleichzeitig sollen die mit AstraZeneca Erstgeimpften Personen zwischen 60 und 69 Jahren statt zwölf nur noch zehn Wochen auf den zweiten Pikser warten müssen.

Erst die abgeschlossene Zweitimpfung schütze ausreichend vor der sich europaweit ausbreitenden Delta-Variante, schärfte die Leiterin der Impfkampagne Eugenia Carandell am Dienstag (29.6.) erneut ein. Der Anteil der erstmals in Indien festgestellten Mutante stieg in einer Woche von 24 auf 28 Prozent. Zu stoppen sei die Variante nur durch Impfungen.