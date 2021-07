Zu Beginn der Hochsaison auf Mallorca läuft der Betrieb am Flughafen Palma fast auf einem normalen Level von vor der Pandemie. Am Samstag, 3. Juli, registrierte der Airport Son Sant Joan 802 Starts und Landungen. Das entspricht etwa einer Auslastung von 80 Prozent im Vergleich zu den Zahlen im Sommer 2019, also dem Rekordsommer unmittelbar vor Beginn der Pandemie.

Laut Zahlen der spanischen Flughafengesellschaft Aena gehört Palma de Mallorca zur Zeit zu den europäischen Flughäfen mit dem höchsten Betrieb. Nur in Frankfurt, Amsterdam und Istanbul herrschte noch mehr Betrieb. Spanienweit ist Son Sant Joan zur Zeit der Airport mit den meisten Starts und Landungen, noch vor Barajas in Madrid (710 Flugbewegungen am Samstag) und Barcelona (533). Auf Platz vier dieser Liste liegt zur Zeit Ibiza.

Spanienweit starteten und landeten am ersten Samstag des Hochsaison-Monats Juli 3.712 Flieger, "mehr als in jedem anderen europäischen Land", wie Aena hervorhob. Die knapp über 3.700 Flugbewegungen entsprechen etwa 65 Prozent der sonst zu Beginn der Sommersaison in Spanien an einem Samstag registrierten Flüge.