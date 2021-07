Zwei bekannte deutsche Corona-Skeptiker nutzen derzeit den juristischen Streit um die von der balearischen Gesundheitsbehörde für spanische Schüler auf Abifahrt angeordnete Quarantäne, um für ihre Thesen zu werben. Einer von ihnen, der Ulmer Anwalt Markus Haintz, führt dafür jetzt auch den Fall von vier deutschen Abiturientinnen an, die auf Mallorca "willkürlich" in Quarantäne eingewiesen worden seien.

Eine der Urlauberinnen war Ende vergangener Woche positiv auf Corona getestet worden, die anderen, zunächst negativ getesteten, gelten als Kontaktpersonen. Wie die Balearen-Regierung schon vor Monaten festgelegt hat, müssen in solchen Fällen erst einmal alle Betroffenen in Quarantäne. Für das deutsche Konsulat in Palma de Mallorca ist das Vorgehen der Behörden denn auch "im Einklang mit den Bestimmungen".

Nicht so für Markus Haintz, der diese Quarantäne-Anordnung sowohl in diesem Fall wie auch in dem der spanischen Schüler für eine "freiheitsberaubende Maßnahme" hält, für die es keine Rechtsgrundlage gäbe. Laut seiner Schilderung sollten die drei negativ getesteten Abiturientinnen zunächst im Krankenhaus isoliert werden, was nicht dem auf den Balearen üblichen Protokoll entspräche. Allerdings seien sie inzwischen nach Deutschland zurückgereist, wo sie nun eine häusliche Quarantäne einhielten, so Haintz, der gegenüber der MZ "anwaltlich versicherte" über eine "anwaltliche Vollmacht" der vier jungen Frauen zu verfügen.

Haintz wird gemeinhin der Querdenker-Bewegung zugerechnet, sagt aber von sich, dass dies seit einigen Monaten nicht mehr zuträfe. In einem Youtube-Video bezeichnete er zuletzt das Quarantäne-Hotel Palma Bellver als "Gefängnis". Seinem Telegram-Kanal folgen 109.000 Menschen. Am Montagnachmittag gab er dort freimütig frei, warum ihn der Fall der Abiturienten interessiert: "Die ganze Mallorca-Thematik der letzten Woche mag für manche wie ein Nebenkriegsschauplatz aussehen, ich sehe das aber anders. Wir haben damit die Möglichkeit auf andere Weise, mit anderen Themen und mit anderen Adressaten in die Medien und ins Gespräch zu kommen. Wer möchte schon seinen Urlaub unfreiwillig im Gefängnis verbringen?"

Bereits am 1. Juli hatten Haintz und ein weiterer selbsternannter "Freiheitskämpfer", der Arzt Heiko Schöning, auf einer Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Francina Armengol und Tourismusministerin Reyes Maroto versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Schöning drängte sich dabei ins Bild und stellte sich ohne Maske - offenbar verfügt er über ein ärztliches Attest - hinter die Ministerpräsidentin. Die Polizei schritt ein und drängte die beiden Corona-Skeptiker aus dem Flughafen. Schöning war im September bereits in London kurzzeitig festgenommen worden.

Neben den Hunderten spanischer Schüler, die sich auf Abifahrten auf Mallorca mit Covid-19 ansteckten, sind in den vergangenen Tagen auch vereinzelt deutsche Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet worden. Wenn die Infektion auf Mallorca festgestellt wird, greift das für diese Fälle vorgesehene balearische Corona-Protokoll. In den vergangenen Monaten sind bereits Dutzende deutsche Urlauber in das dafür vorgesehene Quarantäne-Hotel auf Mallorca eingewiesen worden. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.