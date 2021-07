Wegen eines Feuers im Lagerraum ist ein Flugzeug vom Typ Boeing 777 am Samstag (10.7.) auf dem Flughafen Palma de Mallorca notgelandet. Der Flieger war eigentlich auf dem Weg von Amsterdam nach Accra, als es zu der Rauchentwicklung kam. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Flug konnte nach der Notlandung fortgesetzt werden.

Es handelte sich um den Flug mit der Nummer KL589 der Linie KLM. Die Maschine war ohne Zwischenfälle in Amsterdam in Richtung Ghana gestartet. Kurz vor dem afrikanischen Festland wurde der Zwischenfall an Bord bemerkt, und der Pilot bat um Landeerlaubnis in Son Sant Joan.

Die Flughafen-Feuerwehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt, kam aber nicht zum Einsatz. Der Luftraum wurde für das notlandende Flugzeug frei gemacht. Einige Starts und Landungen am sommerlich belebten Airport verzögerten sich. /tg