Der Sprecher der Gastronomen auf Mallorca, Alfonso Robledo, hat der Stadtverwaltung in Palma de Mallorca mit einer Anzeige gedroht. Hintergrund ist, dass die Stadt in mehreren Ausgehvierteln die Zahl der aufgestellten Tische im Außenbereich reduzieren will, während nach Meinung der Wirte viel zu wenig gegen die illegalen Partys auf der Straße getan werde.

Die Lärmbelästigung in Stadtvierteln wie Sa Gerreria oder Plaça Sa Llonja und Drassanes oder dem Carrer Fàbrica komme in den wenigsten Fällen durch Gäste in den Lokalen, sondern vielmehr durch Menschengruppen, die lautstark auf der Straße feiern. Besonders im Szeneviertel Santa Catalina wächst derzeit der Unmut der Anwohner über den nächtlichen Krawall.

Da die Stadtverwaltung nicht genug gegen diese illegalen Partys tue, prüfe man eine Anzeige. Zunächst wolle Robledo auf Verhandlungen mit der Stadt setzen. Der Druck der Mitglieder, juristisch gegen die Stadtverwaltung vorzugehen, wachse aber.

Gleichzeitig wächst im Stadtviertel Bonaire der Protest gegen die geplante Ausweitung der Verkehrsberuhigung. Die Stadtverwaltung will dort künftig - wie bereits in großen Teilen der Innenstadt - nur Anliegerverkehr zulassen. Vor allem die Einzelhändler fürchten Einbußen und starteten eine Unterschriftenliste. /tg