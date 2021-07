Die schlechten Nachrichten für die Tourismuswirtschaft auf Mallorca halten an: Wie am Donnerstag (15.7.) bekannt wurde, streicht der Reiseveranstalter Tui Niederlande ab Freitag (16.7.) sämtliche Reisen auf die Balearen. Zuvor hatte die Regierung in Den Haag Mallorca und die Nachbarinseln ebenso wie die Kanaren auf ihrer Corona-Ampel von Gelb (geringes Risiko) auf Orange (nur notwendige Reisen) hochgestuft. Auch die britische Regierung hatte am Vorabend die Bestimmungen für Balearen-Reisen verschärft.

Im Falle der Niederlande bedeutet die Hochstufung auf Orange laut dem niederländischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, dass Urlauber ab dem 18. Juli nur dann nach Spanien reisen dürfen, wenn sie vor mindestens 14 Tagen vollständig geimpft worden sind, vorweisen können, dass sie seit mindestens 11 Tagen von einer Covid-19-Erkrankung als genesen gelten oder einen negativen PCR-Test vorzeigen können, der maximal 48 Stunden alt ist. Kinder unter 12 Jahren sind davon ausgenommen. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Bei der Rückkehr in die Niederlande muss aber das digitale Corona-Zertifikat (DCC) vorgezeigt werden. Von nicht notwendigen Spanien-Reisen wird abgeraten.

In den Niederlanden waren die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen, nachdem die Regierung Ende Juni alle Einschränkungen im Inland aufgehoben hatte. Erst 40 Prozent der Niederländer sind bisher vollständig geimpft. Die Niederlande waren für die Balearen nach Deutschland zum Saisonstart in diesem Sommer der wichtigste ausländische Quellmarkt, da die Reiseauflagen vergleichsweise niedrig waren. /somo