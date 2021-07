Unter dem Eindruck der sprunghaft angestiegenen Corona-Inzidenz bereitet die Balearen-Regierung nun doch neue Restriktionen vor, um das Pandemie-Geschehen wieder in den Griff zu kriegen. Informationen des Regionalsenders IB3 zufolge könnten die wichtigsten Auflagen in einem nächtlichen Versammlungsverbot und einer Wiedereinführung der Maskenpflicht im Freien bestehen. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Die Details sollen am Montagabend bekannt gegeben werden (19.7.).

Zwischen 12 Uhr nachts und 6 Uhr morgens wäre es demnach Personen unterschiedlicher Hausstände untersagt, sich in der Öffentlichkeit zu versammeln. In der Praxis käme das einem Partyverbot gleich. Die anhaltenden Feiern und Trinkgelage von zumeist jungen Einheimischen und Urlaubern sind der derzeit wichtigste Infektionstreiber auf der Insel.

Die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit waren erst kürzlich aufgehoben worden. Ebenso wie die von dem obersten spanischen Gericht einkassierte Ausgangssperre ist diese Maßnahme umstritten, weil sie in die Grundrechte eingreift. Offenbar hält die Balearen-Regierung diese Variante jedoch für juristisch weniger heikel als eine neue Ausgangssperre, wie sie von anderen spanischen Regionen bereits verhängt worden ist. Bei Eingriffen in die Grundrechte müssen die Maßnahmen ohnehin zunächst vom Oberlandesgericht in Palma genehmigt werden.

Dem Vernehmen nach erwägt die Regierung zudem eine Wiedereinführung der Maskenpflicht im Freien. Dabei dürfte es nicht nur darum gehen, die Übertragung des Virus zu erschweren, sondern auch um den psychologischen Effekt. In Spanien gehen etliche Experten davon aus, dass die von der Zentralregierung beschlossene Aufhebung der Maskenpflicht von vielen Menschen als das Ende der Pandemie missverstanden wurde.

Die neuen Regelungen sollen am Nachmittag am Runden Tisch mit Arbeitgebern und Gewerkschaften besprochen werden. Danach müssen sie, voraussichtlich am Dienstag, vom Kabinett verabschiedet werden. Das Treffen des Runden Tisches ist kurzfristig anberaumt worden. Noch vor ein paar Tagen ging die Balearen-Regierung davon aus, dass keine weiteren Restriktionen notwendig sind. Der Regierungssprecher und Tourismusminister Iago Negueruela wollte am Mittag bei einer Pressekonferenz den Gesprächen am Nachmittag nicht vorweggreifen. Die Vorschläge der Landesregierung bestünden in "Schlagkraft gegen die Exzesse, Kontrolle des öffentlichen Raumes und Beibehaltung der wirtschaftlichen Aktivität", so Negueruela unbestimmt./ck