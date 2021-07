In den letzten eineinhalb Jahren wurde unser Reiseverhalten auf den Kopf gestellt. Dicht an dicht feiern und in großen Hotelanlagen übernachten? Lieber nicht. Wer sicher unterwegs sein will, schaut sich nun erst recht nach mehr Platz und damit nach Ferienhäusern um. Luxuriöse Ferienhäuser haben hohe Mietpreise, die während der Pandemiezeit – zusammen mit dem Interesse am Kauf – noch weiter gestiegen sind. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind der Arbeitsaufwand, die hohen laufenden Kosten und die kurze Nutzungsdauer pro Jahr. Argumente gegen einen Kauf einer Ferienimmobilie? Nicht unbedingt! Das Unternehmen VillaCircle will diese Hürden mit einem in Europa neuen Konzept lösen, das in den USA schon seit langem sehr erfolgreich ist: das Managed Co-Ownership-Modell, bei dem man weder mietet noch eine komplette Immobilie kauft und doch den Rund-um-sorglos-Urlaub genießt. Was bietet die Plattform für Mallorca-Liebhaber?

Warum mieten, wenn man auch kaufen kann?

Beim Managed Co-Ownership übernimmt der Eigentümer anteilig z.B. ein Achtel, Viertel oder die Hälfte des Eigentums an einer voll ausgestatteten einzelnen Ferienimmobilie – optimiert nach seinen Bedürfnissen und tatsächlichem Nutzungsprofil. Wer also regelmäßig Villen mietet, aber vor dem Kauf eines Ferienhauses aus Kosten- und/oder Servicegründen zurückschreckt, für den ist VillaCircle eine echte Alternative. Im Falle von VillaCircle wird das Eigentum an den Häusern über eine Beteiligung an einer speziell für jedes Objekt gegründeten deutschen Personengesellschaft erworben. Das Co-Owning-Prinzip macht einen kleinen ausgewählten Kreis von Personen zu Anteilseignern und senkt die hohen Anschaffungskosten, sowie laufende Kosten und Steuern auf einen Bruchteil im Vergleich zum Besitz einer kompletten Immobilie. Damit wird das Modell besonders attraktiv, wenn eine Refinanzierung über Fremdvermietung nicht möglich oder zu kompliziert ist. Die Höhe des erworbenen Anteils bestimmt das Nutzungsrecht pro Jahr. Wer ein Achtel der Immobilie erwirbt, kann sie mindestens sechs Wochen pro Jahr nutzen. Bei einem Viertel Anteil sind es dann schon drei Monate. Das entspricht meist mehr als der gängigen Nutzungszeit durch Privatpersonen von Ferienhäusern im Jahr.

Eigentümer aus unterschiedlichen Bundesländern mit versetzten Ferien und ein Mix von Familien, Paaren und Sportliebhabern garantiert eine überschneidungsfreie und optimierte Auslastung. Die anderen Anteilseigner und Anteilseignerinnen muss man nicht persönlich kennen oder sich mit diesen abstimmen. Die gesamte Kommunikation läuft über die VillaCircle App – inklusive des „Managed“ Services wie Instandhaltung, Reinigung und Verwaltung. Wer sich in seine Villa einbuchen will, tut dies bis zu 24 Monate im Voraus bequem per App.

Managed Co-Ownership verspricht ausdrücklich luxuriöse und stressfreie Urlaubsaufenthalte ohne Kopfzerbrechen über Service vor Ort, Mieteinnahmen oder ausgebuchte Hotels. Das Modell mag an das bekannte Timesharing Modell erinnern, hat mit diesem aber nichts gemein. Beim Timeshare erwirbt man keinerlei Eigentum an der einzelnen Immobilie, sondern lediglich feste Nutzungszeiten in Hotels oder Wohnanlagen. Unter anderem bietet ein Timeshare-Anbieter eine Anlage in Peguera an, die von rund 110.000 Mitgliedern in Europa genutzt wird. Exklusivität? Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in der Anlage sind eher nicht gegeben. Die Nutzung erfolgt in der Regel über ein Zeitpunktesystem, ohne von den Wertsteigerungen der einzelnen Immobilie profitieren zu können, wie es hingegen bei Eigentum der Fall ist.

Die Traumreiseziele Mallorcas entdecken – VillaCircle macht es möglich

Mallorca ist eine der beliebtesten Inseln Europas. Das milde Klima und der mediterrane Lebensstil locken Reiselustige das ganze Jahr über an. Die Insel ist vielseitig – von den belebten Straßen Palmas bis zu den naturbelassenen Stränden Alcúdias – und ein Paradies für Fans von Wassersport, Radtouren und Golf. Kein Wunder also, dass hochwertige Ferienimmobilien auf der Insel ihren Preis haben. Plattformen für Miteigentum wie VillaCircle wollen hier Traumverwirklicher sein und Luxusimmobilien einer größeren Zielgruppe zugänglich machen.

Interessierte können sich mit ihren selbst ausgesuchten Villen anmelden oder aus den aktuellen Listings mit Villen und Fincas in Palma, Arta, Port d'Andratx oder Portals Nous wählen. Die VillaCircle-Objekte zeichnen sich durch ihren Einrichtungsstil und ihre traumhafte Lage in Strandnähe mit Meerblick und einem eigenen Pool aus. Die Traumorte, in denen sie gelegen sind, versprühen nicht nur für Segel- und Golf-Interessierte oder Fans von lauschigen Bars exklusiven Charme, den man erlebt haben sollte. Eigentum dort zu besitzen, lohnt sich auf vielfältige Weise und garantiert einen besonderen Lifestyle: Unvergessliche Urlaubsmomente, sicherer sowie garantierter Zugang treffen auf eine persönliche Wertanlage, denn bei einer Wertsteigerung steigen die eigenen Anteile mit.

Die eigene Ferienimmobilie nach dem VillaCircle-Prinzip zur Verfügung stellen

In diesem Miteigentum-Konzept ist nicht nur Platz für Kaufinteressierte, auch Makler und Menschen, die bereits Eigentümer einer Ferienimmobilie sind, können jederzeit einsteigen und ein Stück Urlaub auf der Sonneninsel an Reisewillige abgeben. Bei entsprechendem Interesse kauft VillaCircle das Ferienhaus ab und wandelt das Eigentum in eine deutsche einzelne Objektgesellschaft mit maximal acht Anteilen um. Diese Objektgesellschaft wird Immobilien-Eigentümer, inklusive Eintrag im Grundbuch. Der ehemalige Alleinbesitzer oder die Alleinbesitzerin behält dann an dieser Objektgesellschaft ein Achtel, ein Viertel oder sogar die Hälfte der Anteile – je nachdem wie viel Eigennutzung geplant ist. Die restlichen Anteile werden von VillaCircle an weitere sorgfältig ausgewählte Personen verkauft.

Managed Co-Ownership ist in Ländern wie den USA bereits seit vielen Jahren erfolgreich und kommt vorrangig dann zum Einsatz, wenn ein hochwertiger Vermögensgegenstand von Einzelpersonen nicht zu 100 % genutzt wird. Das lässt sich nicht nur auf Ferienimmobilien übertragen, sondern beispielsweise auch auf Privatflugzeuge, Yachten oder Oldtimer. VillaCircle hat das Modell europatauglich gemacht und an die hiesige Rechtslage und länderspezifischen Steuersysteme angepasst. Jetzt lohnt es sich für Mallorca-Fans – sowie Reisewillige im Allgemeinen, denn die angebotenen Immobilien erstrecken sich auf ganz Europa. Das Modell ist auch eine Anregung, statt eines einzelnen Hauses lieber mehrere Anteile an unterschiedlichen Häusern und Orten Europas zu erwerben, mit maximaler Freiheit und Abwechslung bei der Nutzung. Mallorca ist und bleibt zu jeder Jahreszeit ein Garant für die richtige Wahl. Und dies unabhängig von jeglicher Krise. Denn das hat der Immobilienmarkt der Insel eindrucksvoll gezeigt.

Mehr erfahren Sie unter www.villacircle.com