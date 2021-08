Mitten in der Hochsaison sind die Hotels auf Mallorca in der ersten Augusthälfte nur zu etwa 60 bis 65 Prozent belegt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der mallorquinische Hoteliersverband FEHM am Mittwoch (4.8.) veröffentlichte. Normal ist im August eine Hotelbelegung von weit über 80 Prozent.

Mit 732 Häusern seien derzeit 88,9 Prozent der insgesamt 824 dem Verband angeschlossenen Hotels geöffnet, heißt es in der Pressemitteilung. Anfang August seien noch einmal 29 Hotels hinzugekommen. 7 Prozent der Mitgliedshotels hätten mitgeteilt, dass sie nicht öffnen werden. Erneute Schließungen aufgrund von Stornierungen oder Buchungsrückgängen gäbe es nicht.

Dabei sei die Buchungslage weiterhin von einer großen Unsicherheit geprägt, so der Verband. Die fortwährenden Änderungen der Reisebestimmungen in den Herkunftsländern der Urlauber, die Gerüchte über Restriktionen sowie die Flexibilität der Reiseveranstalter und Fluggesellschaften bei Umbuchungen und Stornierungen hätten zu einer großen Fluktuation geführt. Teilweise wisse man erst am Ankunftstag der Gäste, ob sie ihre Urlaubspläne aufrechterhalten haben oder nicht.

Sorge bereitet auf Mallorca derzeit vor allem, wie sich die britische Regierung verhält. An diesem Donnerstag (5.8.) will London erneute Änderungen an seiner Corona-Ampel vornehmen. Seit Tagen wird darüber spekuliert, wie die Entscheidung aussehen könnte. Die britische Regierung sei sich offensichtlich uneins; ein Teil der Verantwortlichen dränge darauf, die Auslandsreisen zugunsten des Urlaubs im eigenen Land zu erschweren, so die Analyse des Hotelverbandes.