Mallorca bleibt genau wie der Rest von Spanien auf der britischen Covid-Ampel zur Risiko-Bewertung auf Gelb. Das gab der britische Generalsekretär für Transportwesen, Grant Shapps, bekannt. Die neue Ampel tritt am Sonntag (8.8.) in Kraft. Nach Shapps Angaben soll diese Einschätzung der britischen Regierung nun für mindestens drei Wochen, also bis zum 29. August gelten. Bislang hatten die Briten jede Woche ihre Covid-Ampel aktualisiert. "Die Leute können jetzt in Urlaub fahren, ohne ständig nachschauen zu müssen", sagte Shapps in Anspielung auf die sich bislang wöchentlich ändernden Bewertungen.

Mallorca und die Balearen sind inzwischen seit Mitte Juli auf der Gelben Liste. Großbritannien stufte die Region nach dem massiven Anstieg der Fallzahlen von Grün auf Gelb. Eine Zeit lang befürchteten Hoteliers und andere Unternehmer aus der Tourismusbranche, dass die Inseln sogar auf der Liste auf Rot gestuft würden. Das hätte wohl das Aus für den britischen Tourismus im Sommer bedeutet. Die fallende Zahl der Neuinfektionen hatte nun aber offenbar bewirkt, dass die Risikobewertung gleichgeblieben ist.

Was gilt nun für Reisende?

Urlauber, die nun von Mallorca aus dem Rest des Landes nach Großbritannien zurückkehren, müssen, sofern sie doppelt geimpft sind und die letzte Impfung länger als 14 Tage zurückliegt, nicht in Quarantäne. Inzwischen sind in Großbritannien mehr als 72 Prozent der Erwachsenen doppelt gegen das Coronavirus geimpft. Wer nicht oder nicht doppelt geimpft ist, muss sich nach Rückkehr aus einem Land, das auf der Covid-Ampel mit Gelb bewertet wird, in eine zehntägige Isolation in der eigenen Wohnung begeben.

Auch für Geimpfte gelten die Regeln für die Covid-Tests: So müssen alle Reisenden maximal 72 Stunden vor der Rückreise nach Großbritannien im Urlaubsland einen Covid-Test machen. Zusätzlich ist für alle ein PCR-Test in den 48 Stunden nach der Einreise nach Großbritannien vorgeschrieben. Im Fall von Spanien ist zwar der erste der beiden Tests theoretisch auch als Antigentest möglich, die Regierung empfiehlt aufgrund der größeren Verlässlichkeit aber auch hier einen PCR-Test. Wer nicht oder nicht doppelt geimpft ist, muss ab dem achten Tag nach der Rückkehr im Heimatland einen weiteren PCR-Test nachschieben.

Speziell für Erwachsene kann somit eine Mallorca-Reise mit unter Umständen drei PCR-Tests, die kaum für unter 70 Euro zu haben sind, spürbar teurer werden. Urlauber unter 18 Jahren sind von der Quarantänepflicht und der Pflicht, ab Tag 8 nach der Rückkehr einen weiteren Covid-Test nachzureichen, ausgenommen. Die beiden ersten Tests müssen aber auch Kinder vorweisen. /jk