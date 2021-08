Erneute Änderung in den Bestimmungen für Mallorca-Reisende: Seit Montag und bis mindestens Sonntag (15.8., 24 Uhr) gelten Hamburg, Wien und Salzburg aus spanischer Sicht wieder als Risikogebiete. Das geht aus der aktualisierten Liste des Gesundheitsministeriums in Madrid hervor, die auf der Website Spain Travel Health (SpTH) zu finden ist. Die restlichen Regionen Deutschlands und Österreichs gelten weiterhin nicht als Risikogebiete.

In der Praxis bedeutet diese Einstufung, dass Einreisende aus Hamburg, Wien oder Salzburg bei der Einreise wieder ein Zertifikat über Genesung, vollständige Impfung oder negative Testung vorweisen müssen. Diese Zertifikate - idealerweise in Forme eines QR-Codes - werden nach der Ankunft am Flughafen kontrolliert.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Für sie muss aber ebenfalls, wie für alle Einreisenden, das Formular von Spain Travel Health ausgefüllt werden. Weitere Informationen, auch auf Deutsch, finden Sie hier.

Die Corona-Inzidenz lag am Montag (9.8.) in Hamburg bei 63,6 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tag. Die Hansestadt hatte vor ein paar Wochen Reiserückkehrer, unter anderem aus Mallorca, für den Wiederanstieg der Fälle verantwortlich gemacht. In Wien lag die 7-Tages-Inzidenz am Montag bei 51,4, in Salzburg bei 59,8.

Aus deutscher Sicht gilt ganz Spanien als Hochrisikogebiet, was mit einer mindestens fünftägigen Quarantänepflicht für Nicht-Geimpfte einhergeht. /ck