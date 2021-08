Wer in den vergangenen Wochen auf Mallorca in den Himmel geschaut hat, der dürfte nicht verwundert sein: Der Flugverkehr auf Mallorca hat sich nach den neuesten Zahlen des Flughafenbetreibers Aena im Juli sprunghaft erholt. Allein in diesem Monat registrierte der Flughafen auf Mallorca 2,4 Millionen Passagiere und damit eine Million Fluggäste mehr als noch im Juni. Zwar hinkt der Vergleich mit 2019 selbstverständlich noch - im Juli 2021 waren es lediglich 58 Prozent der Passagiere von Juli 2019 -, doch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass die Ferieninsel Mallorca wieder am Start ist.

Die 2,4 Millionen Fluggäste im Juli waren bereits knapp die Hälfte aller 2020 gezählten Passagiere in Son Sant Joan. Im Pandemiejahr wurden dort insgesamt 6,1 Millionen Fluggäste gezählt.

Dass noch Platz nach oben ist, zeigt eine andere Statistik. Demnach weist der Flughafen von Palma de Mallorca inzwischen bereits über 80 Prozent der Flugbewegungen verglichen mit 2019 auf. Dass dennoch nur 58 Prozent der Passagiere verzeichnet wurden, liegt daran, dass viele Flüge nur zu einem Teil besetzt sind. Die Airlines setzen also voll auf Mallorca, die Urlauber sind hingegen noch vorsichtig.

Son Sant Joan war im Juli 2021 nach Madrid der spanische Flughafen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. In Barajas wurden mit 2,5 Millionen Passagieren nur geringfügig mehr registriert als in Palma de Mallorca. In Barcelona-El Prat waren es lediglich 2,2 Millionen Fluggäste. Mit 1,8 Millionen Menschen kam im Juli der überwiegende Teil der Mallorca-Reisenden aus anderen Ländern, nur 615.000 Passagiere waren auf einem innerspanischen Flug unterwegs.

Wie sich das Passagieraufkommen im weiteren Jahresverlauf entwickelt, ist schwer vorauszusagen und hängt mit dem Verlauf der Pandemie zusammen. Ziel von Aena ist, dass bis zum Jahresende in Son Sant Joan rund 15 Millionen Fluggäste verzeichnet werden. Das wäre zwar nur etwa die Hälfte der 29,7 Millionen registrierten Reisenden aus dem Jahr 2019, aber immerhin zweieinhalb Mal so viel wie 2020. /jk