Nach dem Wunsch der Balearen-Regierung soll der Zugang von immer mehr Veranstaltungen denjenigen Personen vorbehalten bleiben, die sich mit dem europaweit eingerichteten Covid-Pass ausweisen können. Der QR-Code auf dem meist digital ausgestellten Dokument zeigt an, ob und wann die Personen geimpft, genesen oder getestet sind. Der große Haken bei der Sache: Allein die nationalen Behörden verfügen bislang über die Software, die das Entschlüsseln des QR-Codes ermöglichen. So können die Kontrollen am Flughafen Palma de Mallorca von internationalen Einreisenden mit einem QR-Scanner erfolgen, da sie von Beamten durchgeführt werden, die der spanischen Zentralregierung unterstehen. Nationale Reisende, die von Beamten der Balearen-Regierung geprüft werden, können zwar ihren Covid-Pass vorzeigen. Die Kontrolleure sind aber darauf angewiesen, den gedruckten Text auf dem Zertifikat zu lesen. Der QR-Code allein sagt ihnen - aufgrund der fehlenden Software - nichts.

Das Lesen des Textes ist nicht nur zeitaufwendiger und umständlicher. Es kann auch zu Problemen führen. Zum Beispiel wenn sich Nutzer den QR-Code auf ihr Handy abfotografieren, um ihn bei den Kontrollen vorzuweisen. Die balearischen Behörden könnten nichts damit anfangen. Das gilt auch für die Kontrollen an den Fußballspielen, sobald in den kommenden Wochen die Liga-Spiele beginnen. Die Fans sollen vor Betreten der Stadien möglichst ihren Covid-Pass vorzeigen, wenn ihn denn bis dahin jemand lesen kann. Auch der Zutritt zu Fitnessstudios oder die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen soll nur mit Impfung möglich sein. Diese könnte man zwar auch mit den ausgedruckten Dokumenten der Gesundheitsbehörde belegen. Ein QR-Code-Scanner wäre aber wesentlich praktischer.

Um das Problem zu lösen, hat die Balearen-Regierung mehrmals in Madrid um Bereitstellung der Software gebeten. Bislang fiel die Antwort negativ aus. Es handele sich um eine Technologie, die die EU den nationalen Regierungen zur Verfügung gestellt habe. Inwieweit sie aus der Hand gegeben werden dürfe, sei zumindest in Spanien nicht geklärt. Man wolle das Thema auf der kommenden Gesundheitsministerkonferenz beraten, bei der die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darias regelmäßig mit ihren Amtskollegen der Regionen Beschlüsse zum Thema Corona fasst.