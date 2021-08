Aufgrund der in Deutschland und Österreich steigenden Corona-Ansteckungen hat das spanische Gesundheitsministerium weitere Bundesländer zu Risikogebieten erklärt. Für Spanien gelten ab Montag (16.8.) und bis mindestens Sonntag (22.8.) neben Hamburg auch die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Saarland zu Risikogebieten. In Österreich kommen zu Salzburg und Wien nun auch Tirol und Voralberg hinzu. Die am Freitag (13.8.) gefallenen Entscheidungen haben Auswirkungen auf Mallorca-Reisen.

Die aktualisierte Risikogebietsliste des spanischen Gesundheitsministeriums lässt sich auf dessen Website nachschlagen (Link auf spanisches Originaldokument). Das geht aus der aktualisierten Liste des Gesundheitsministeriums in Madrid hervor, die auf der Website Spain Travel Health (SpTH) zu finden ist. Die restlichen Regionen Deutschlands und Österreichs gelten weiterhin nicht als Risikogebiete.

In der Praxis bedeutet diese Einstufung, dass Einreisende aus den Risikogebieten bei der Einreise wieder ein Zertifikat über Genesung, vollständige Impfung oder negative Testung vorweisen müssen. Diese Zertifikate - idealerweise in Forme eines QR-Codes - werden nach der Ankunft am Flughafen kontrolliert. Meist kontrollieren die Fluggesellschaften diese auch schon vor dem Abflug vor dem Boarden.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Für sie muss aber ebenfalls, wie für alle Einreisenden - unabhängig, ob aus Risikogebiet oder nicht -, das Formular von Spain Travel Health ausgefüllt werden. Weitere Informationen, auch auf Deutsch, finden Sie hier.

Auch Deutschland aktualisiert Liste der Hochrisikogebiete

Aus deutscher Sicht gilt ganz Spanien als Hochrisikogebiet, was mit einer mindestens fünftägigen Quarantänepflicht für Nicht-Geimpfte oder -Genesene einhergeht Auch die Bundesregierung hat die Liste der Hochrisikogebiete am Freitag (13.8.) aktualisiert. Für die Tourismusbranche auf Mallorca ist von Interesse, dass auch die Türkei künftig (ab Dienstag 17.8.) als Hochrisikogebiet gilt. Große Teile Portugals wurden hingegen heruntergestuft und somit von der Liste gestrichen.

Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Bestimmungen für Reisen zwischen Deutschland und Mallorca finden Sie hier. /tg