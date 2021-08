Mitten in der Coronakrise sehen die Unternehmen auf Mallorca endlich LIcht am Ende des Tunnels. Die meisten Unternehmer, die noch nicht aufgeben mussten, werden wohl über die Runden kommen. Diese Einschätzung teilen sowohl Gewerkschaften als auch Ökonomen auf der Insel. Dass sich die Zahl der Firmenschließungen im Herbst und Winter in Grenzen halten wird, sei vor allem zwei Faktoren zu verdanken: der halbwegs angelaufenen Sommer-Saison, die wieder Geld in die Kassen der Unternehmen gespült hat, und den staatlichen Hilfen, die vielen Firmen einigermaßen aus der Schuldenfalle helfen.

Die Sommersaison 2021 knüpfe zwar nicht an die Zahlen von vor der Pandemie an. Unternehmerverbände schätzen die Einkünfte auf 30 bis 40 Prozent geringer als in der Rekordsaison 2019. Aber immerhin konnten viele Unternehmen nach der verlorenen Saison im Coronasommer 2020 nun wieder aufatmen. Wer bislang noch nicht pleite gegangen sei, werde es wohl auch bis zur nächsten Saison schaffen, schätzen befragte Vertreter der Gewerkschaften UGT und CC.OO. sowie der Unternehmerverbände Caeb und Pimem. Es gebe sogar eine gewisse Hoffnung, dass sich die Saison im Herbst noch einmal steigere, sobald die Fallzahlen auf Mallorca wieder sinken, hieß es bei Pimem.

Auch wenn insgesamt wieder verhaltener Optimismus eingekehrt ist, gibt es bestimmt Branchen, die nach wie vor stark unter der Krise leiden. Insbesondere sind das die Diskotheken und Nachtclubs, die nach wie vor nicht öffnen können. Einige von ihnen hoffen auf eine halbwegs laufende Weihnachtssaison, andere haben das Jahr komplett abgeschrieben, und wieder andere werden wohl nie wieder aufmachen, wie der Vorsitzende des Branchenverbands Miguel Pérez Marsà (Abone) erklärte.. Auch in der Gastronomie wird es Schließungen und in der Folge Entlassungen geben, schätzt Alfonso Robledo, Vorsitzender der Vereinigung der Gastronomen innerhalb des Unternehmerverbands Caeb.

Mehr Optimismus herrscht bei den Autoverleihern, so Ramón Reus vom Branchenverband Aevab. Da die großen Unternehmen dieses Jahr mit einem reduzierten Angebot auf dem Markt waren, seien die Preise im Juli und August einigermaßen stabil geblieben, was den kleineren Unternehmen etwas Luft verschafft habe. Die meisten Firmen werden das Jahr deshalb überstehen, so Reus.

Im Einzelhandel werden insbesondere die staatlichen Hilfen beim Überbrücken der fehlenden Einkünfte helfen, betonte Pimeco-Sprecher Antoni Fuster. Außerdem hoffe man darauf, dass die Tourismussaison bei positiver Entwicklung der Ansteckungszahlen noch bis in den Herbst anhalten werde, so Pimem-Sprecher Jordi Mora. /tg