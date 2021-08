Der US-amerikanische Hotel-Gigant Hyatt wächst über Mallorca in Europa weiter. Der 1957 gegründete Konzern übernimmt das ebenfalls US-amerikanische Unternehmen Apple Leisure Group. Dieses kaufte seinerseits Ende 2018 die schnell wachsende mallorquinische Hotelkette Alua auf. Der Deal, der für insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro über die Bühne gehen soll, führt dazu, dass Hyatt sein Portfolio an Urlaubsresorts verdoppelt. Durch die Übernahme der Apple Leisure Group wird Hyatt zum größten Anbieter von Luxushotels in Mexiko und der Karibik. Auch das Angebot an Hotelzimmern in Europa wächst dadurch schlagartig um 60 Prozent.

Der Abschluss des Deals ist für das vierte Quartal 2021 geplant und entspricht den Plänen des Mitgründers von Alua, des Mallorquiners Javier Coll. Von Beginn an war der Kauf von Alua durch die Apple Leisure Group, hinter der die beiden Finanzinvestoren KKR und KSL stehen, nur als Zwischenschritt gedacht. Coll konnte sich drei Möglichkeiten für Alua vorstellen: einen weiteren Verkauf an eine Hotelkette - wie jetzt geschehen -, einen Verkauf an einen Fonds oder den Gang an die Börse.

Alua ist ein Beispiel für ein rasant wachsendes Hotelunternehmen auf Mallorca. Die Kette Alua Hotels & Resorts wurde erst 2015 von mehreren mallorquinischen Hoteliers gegründet und legte eine aggressive Wachstumsstrategie auf der Insel, aber auch in anderen spanischen Regionen, an den Tag. Bereits drei Jahre nach der Gründung gehörten der Gruppe 16 Hotels mit über 4.000 Zimmern.

Und auch die Apple Leisure Group war seit der Übernahme von Alua stark gewachsen. Inzwischen gehören rund 33.000 Hotelzimmer zur Kette. Erst Ende 2020 hatte der Konzern mit der mallorquinischen Hotelkette Roc vereinbart, 16 ihrer Hotels, vor allem auf Mallorca, zu managen. Innerhalb von 14 Jahren hat die Apple Leisure Group somit die Zahl ihrer Häuser mehr als verzehnfacht - von neun im Jahr 2007 auf knapp 100.

Mit Mallorca hat Hyatt bisher eher weniger gute Erfahrungen gemacht. Die Kette baute in Zusammenarbeit mit der Cap Vermell Group Mitte des vergangenen Jahrzehnts in Canyamel eine riesige Hotelanlage, das Park Hyatt Mallorca. Auch durch die Corona-Krise bedingt verabschiedete sich der US-Konzern aber bereits nach fünf Jahren aus dem Hotelbetrieb. Die Dimensionen der Anlage hatten unter Naturschützern für viel Protest gesorgt. /jk