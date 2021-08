Die Hoteliers auf Mallorca ringen damit, ihre Häuser in diesem Sommer zumindest halbwegs ordentlich zu füllen. Zwar war die erste Augusthälfte nach Angaben der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM noch zufriedenstellend, doch die zweite Hälfte des Monats und die weiteren Aussichten lassen auf eine verringerte Nachfrage von Reisenden schließen. Derzeit gehen man insbesondere ab dem 26. August von einem deutlichen Rückgang der Buchungen aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den ersten 15 Tagen des August seien die meisten Häuser zu 60 bis 65 Prozent gefüllt gewesen - ein Ziel, das auch zuvor so ausgegeben worden war. Die Auslastung sei nicht überall gleich gewesen, so die in der Mitteilung zitierte Vizepräsidentin der FEHM, María José Aguiló. So hätten vor allem Urlaubsorte mit einem traditionell hohen Anteil an deutschen Gästen teilweise schwächere Auslastungen gehabt. Andere wiederum, die nicht so stark von einem Markt abhingen, seien besser besucht gewesen.

Speziell spanische und französische Urlauber hätten einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Reisende aus Schweden, den Benelux-Ländern und Polen seien in diesem Sommer verstärkt auf die Insel gekommen.

Alles in allem hofft man bei der FEHM noch auf einen Last-Minute-Effekt, um in den kommenden Wochen doch noch eine bessere Auslastung der Unterkünfte zu erreichen. Mehr als ein bis zwei Wochen könne man derzeit ohnehin kaum in die Zukunft blicken, sagte Aguiló.

Ob man eventuell die Saison nach hinten verlängern könnte, werde sich noch zeigen. Die Bereitschaft von Seiten der Hoteliers sei da, allein, es müsse auch wirtschaftlich darstellbar sein. In diesem Zusammenhang erinnerte Aguiló noch einmal an die versprochenen Hilfen für die Branche, die bisher offensichtlich nicht angekommen sind.

Auf eine Saisonverlängerung arbeitet unterdessen der Inselrat von Mallorca hin. In einer Pressmitteilung hieß es, die Saison solle möglichst bis November verlängert werden. Mallorca sei ein sicheres Reiseziel, was man auch anhand der guten Impfquote von über 70 Prozent der Zielgruppe sehen könne. Welche konkreten Maßnahmen der Inselrat zur Saisonverlängerung ergreifen will, lässt sich der Pressemitteilung allerdings nicht entnehmen. Man setze auf Anreize für die Gastronomie und Tourismusbranche, um die Etablissements bis weit in den Herbst hinein offenzuhalten. /jk