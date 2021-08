Sowohl die spanische als auch die deutsche Regierung haben am Freitag (20.8.) neu über die Festlegung der Corona-Risikogebiete entschieden. Aus spanischer Sicht ist nunmehr ganz Deutschland Risikogebiet - vorher waren es nur einzelne Bundesländer. Und die Bundesregierung in Berlin hat zwar einzelne Regionen Spaniens von der Liste der sogenannten Hochrisikogebiete gestrichen. Die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera bleiben aber mindestens eine weitere Woche Hochrisikogebiet. Zusätzlich sind auch griechische Urlaubsinseln in die Liste aufgenommen worden. Alle diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Reisen von und nach Mallorca. Eine Übersicht.

Spanien erklärt ganz Deutschland zum Risikogebiet

Das spanische Gesundheitsministerium hat am Freitag (20.8.) angesichts der dort wieder anziehenden Corona-Inzidenz ganz Deutschland und weitere österreichische Bundesländer zu Risikogebieten erklärt. Die neue Regelung gilt ab null Uhr am Montag (23.8.) bis mindestens Sonntag kommender Woche (29.8. 24 Uhr). Das geht aus der aktualisierten Liste der Risikogebiete hervor, die am Freitag auf der Website Spain Travel Health veröffentlicht worden ist.

In der Praxis bedeutet diese Einstufung für Mallorca-Reisen, dass Einreisende aus Deutschland sowie fast ganz Österreich (ausgenommen ist das Burgenland) bei Ankunft wieder ein Zertifikat über Genesung, vollständige Impfung oder negative Testung vorweisen müssen. Diese Zertifikate - idealerweise in Forme eines QR-Codes auf dem Handy - werden nach der Ankunft am Flughafen kontrolliert. Meist kontrollieren die Fluggesellschaften diese auch schon vor dem Abflug.

Nicht-Geimpfte, die aus Deutschland einreisen, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen können, der bei Ankunft im Falle der Antigentests nicht älter als 48 Stunden sein darf (72 Stunden bei PCR-Tests). Die Regelung gilt auch für Kinder ab 12 Jahren.

Zusätzlich muss für alle Reisende weiterhin das Einreiseformular von Spain Travel Health ausgefüllt werden.

In den Vorwochen waren in Spanien bereits die deutschen Bundesländer Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein zu Risikogebieten erklärt worden. In Österreich waren bereits Salzburg, Wien, Tirol und Voralberg so eingestuft worden. Hinzugekommen sind jetzt noch Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark. Ausgenommen ist lediglich das Burgenland.

Deutschland behält Mallorca auf der Liste

Auch in Deutschland wurde am Freitag (20.8.) neu über das Ansteckungsrisiko im Ausland entschieden. Das deutsche Robert-Koch-Institut stufte mehrere spanische Regionen auf der Corona-Skala wieder herunter, nicht aber Mallorca und die Nachbarinseln. Ab Sonntag (22.8.) um 0.00 Uhr gelten die autonomen Gemeinschaften Asturien, Kastilien-La Mancha, Katalonien, Valencia sowie die Kanarischen Inseln nicht mehr - wie bisher ganz Spanien - als "Hochrisikogebiet".

Nicht oder unvollständige geimpfte oder genesene Reisende müssen folglich nach ihrer Rückkehr aus diesen Regionen nicht mehr in eine mindestens fünftägige Quarantäne. Einen negativen Corona-Test müssen sie aber weiterhin vorweisen.

Die Corona-Lage, wenngleich nicht ganz so deutlich auf Mallorca, wird trotz aller Sommerpartys und voller Strände in Spanien seit Wochen immer besser. Auf den Kanaren ging die 7-Tage-Inzidenz binnen drei Wochen von 250 auf 105 zurück, in Katalonien von 413 auf 128, in Valencia von 259 auf 110.

Auf Mallorca liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit noch bei 180. Auch hier aber fallen die Zahlen schon seit Tagen, eine Zurückstufung in der kommenden Woche scheint möglich. Das Robert-Koch-Institut aktualisiert seine Liste jede Woche am Freitag.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Anders als früher sind dafür aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Zuvor hatte auch Spanien Änderungen auf der Liste der Risikogebiete bekanntgegeben. Aus der Sicht von Madrid gilt jetzt ganz Deutschland als Risikogebiet. Bei der Einreise in Spanien aus Deutschland muss deswegen ab Montag wieder ein Corona-Zertifikat vorgelegt werden.

Mallorcas Tourismus-Konkurrent nun Hochrisikogebiet

Indes hat das Robert-Koch-Institut griechische Urlaubsziele zu der Liste der Risikogebiete hinzugefügt. Neben Kreta wird in Griechenland die südliche Ägäis mit Urlaubsinseln wie Rhodos, Kos, Mykonos oder Naxos als Hochrisikogebiet eingestuft. Diese zurzeit von Touristen vollen Inseln gelten unter anderem wegen ihres intensiven Nachtlebens als Keim der Corona-Ausbreitung in Griechenland.

Die Regierung in Athen versucht, mit sogenannten Mini-Lockdowns die Lage in den Griff zu bekommen. Auf Kreta gilt bis auf Weiteres ein Ausgehverbot zwischen 1 Uhr bis 6 Uhr für die beliebten Urlaubsregionen von Chania, Rethymno und Iraklio. Ausnahmen gibt es nur in Notfällen und für in der Nacht Arbeitende. Zudem darf in Lokalen keine Musik mehr gespielt werden. Damit soll vermieden werden, dass die Menschen dicht beieinander tanzen. Diese Maßnahmen gelten auch für andere kleinere Inseln. In den meisten Fällen gelten sie für ein bis zwei Wochen - bis die Zahl der Neuinfektionen sinkt.

Nach den neuen Einstufungen wird es rund 70 Länder geben, die ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete eingestuft sind. Weitere neue Hochrisikogebiete sind ab Sonntag in Irland die Regionen Border und West, auf dem Balkan das Kosovo und Nordmazedonien und Dominica in der Karibik. Brasilien wird vom Virusvariantengebiet mit noch härteren Quarantänevorschriften zum Hochrisikogebiet heruntergestuft. Ganz von der Risikoliste gestrichen werden Andorra und Uruguay, das bisher Virusvariantengebiet war. /ck/mit dpa