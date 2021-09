Im Juli sind 1,3 Millionen ausländischer Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln registriert worden. Das sind 124 Prozent mehr als Vorjahresmonat, als die Zahlen wegen der Corona-Krise besonders stark eingebrochen waren, wie aus der Frontur-Erhebung des spanischen Statistikinstituts (INE) vom Mittwoch (1.9.) hervorgeht. Die Zahl liegt aber deutlich unter den Werten aus der Zeit vor der Pandemie: Im Juli 2019 wurden noch 2,3 Millionen ausländische Touristen auf den Balearen gezählt.

In den ersten sieben Monaten des Jahres waren es knapp 2,6 Millionen ausländische Besucher auf den Inseln, was einer Steigerung zum Vorjahreszeitraum von 152 Prozent entspricht. Auch hier ein deutlicher Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten: In den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 wurden 7,9 ausländische Besucher gezählt.

Die meisten Urlauber kamen aus Deutschland: Im Juli wurden 385.000 deutsche Urlauber auf den Balearen gezählt. An zweiter Stelle folgten die Briten mit einem Wert von 294.000. /ff