Die Balearen-Regierung hat am Montag (6.9.) in einer regulären Kabinettssitzung eine Aufhebung des nächtlichen Versammlungsverbots auf Mallorca und Formentera beschlossen. Die zur Bekämpfung von Trinkgelagen am Strand und auf der Straße Mitte Juli beschlossene Maßnahme galt zuletzt, nach einer ersten Lockerung, zwischen 2 und 6 Uhr morgens. In diesem Zeitraum durfte man sowohl in privaten als auch in öffentlichen Räumen nur mit Mitbewohnern zusammen sein. Dazu zählten auch gemeinsam eingecheckte Hotelgäste.

Die Aufhebung des Versammlungsverbots tritt am Dienstag in Kraft. Sogenannte "botellones" - also Trinkgelage auf offener Straße - waren schon vor der Pandemie weitestgehend verboten, zum Beispiel an der Playa de Palma. Man werde diese vor allem bei jungen Leuten beliebten Treffen weiterhin kontrollieren und bestrafen, kündigte Tourismusminister Iago Negueruela am Montag an. Zudem gilt weiterhin die Pflicht, eine Maske aufzusetzen, sofern man den Mindestabstand von 1,50 Meter zu fremden Personen nicht einhalten kann.

In einem Interview mit dem Radiosender Cadena Ser hatte Negueruela am Sonntag (5.9.) darauf verwiesen, dass die Aufhebung des Versammlungsverbots an die Entwicklung der Corona-Zahlen gekoppelt ist. Verlaufe diese Entwicklung weiter so positiv, stünde weiteren Lockerungen nichts im Wege. Auf Ibiza, wo die Inzidenzzahlen noch höher liegen als auf den Nachbarinseln, besteht das nächtliche Kontaktverbot weiterhin. Es beginnt allerdings eine Stunde später, ab 2 Uhr. Auf Menorca war das Kontaktverbot bereits eine Woche zuvor aufgehoben worden.

Bereits zuvor hatte die Balearen-Regierung die auf Mallorca geltenden Auflagen in der Gastronomie wieder gelockert. Fortan sind wieder acht Personen pro Tisch erlaubt, im Freien bis zu zu zwölf Personen. Eine Übersicht über die derzeit geltenden Regeln finden Sie hier. /ck /tg