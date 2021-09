Auch der Kongress-Tourismus auf Mallorca setzt langsam wieder ein. In Palmas Palau de Congressos finden im September und Oktober drei nationale Ärzte-Tagungen statt. Die großen internationalen Events werden wahrscheinlich erst 2022 wieder einsetzen.

Einen guten Auftakt machte eine Tagung der spanischen Hausärzte im Juni. Man konnte damit ein Zeichen setzen, dass Kongresse auch in Pandemie-Zeiten stattfinden können, wie der Leiter des Kongresszentrums Ramón Vidal erklärt. Die Option, Präsenzveranstaltungen um virtuelle Foren zu ergänzen, werde dabei auch in Zukunft erhalten bleiben, so Vidal.

Auch der für den 22. bis 25. September geplante Kongress für Arthroskopie- und Kniespezialisten wird in dieser hybriden Form angeboten. Am 7. bis 9. Oktober folgt ein Kongress für Allgemeinmediziner, bei dem in Palma 2.800 Ärzte zusammenkommen sollen. Die Rheumatologen treffen sich vom 19. bis 22. Oktober in Palmas Kongresspalast. Hier werden 1.400 Teilnehmer erwartet.

Neben den Tagungen werden auch die Kreuzfahrtschiffe wieder vermehrt Urlauber auf die Insel bringen, was bei den Hoteliers leichten Optimismus aufkommen lässt. Der Vorsitzende des örtlichen Hoteliersverbands in Palma und Cala Major, Javier Vich, geht davon aus, dass viele Hotels bis Ende November geöffnet bleiben können. Im September könnten die geöffneten Hotels zu 75 Prozent ausgelastet werden. Im Vergleich zu den Vormonaten seien vor allem die Stornierungen stark gesunken, sodass die Planbarkeit wieder etwas verbessert sei. /tg