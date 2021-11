Rabattaktionen zum "Black Friday" gibt es auf Mallorca nicht nur im Einzelhandel, sondern auch in der Hotelbranche. Vor allem die großen Ketten preisen Vergünstigungen von bis zu 60 Prozent an, auch Reiseveranstalter werben mit Schnäppchen um den 26. November. Dadurch soll die Reiselust auch in der Nebensaison angekurbelt werden.

Man rechne in der Reisebranche mit einem "sehr bewegten" Black Friday, so Xisco Mulet, Vorsitzender des Verbands der Reisebüros auf den Balearen (Aviba). Einige Anbieter seien noch dabei, weitere Angebote vorzubereiten. Mulet geht davon aus, dass auch die Fluggesellschaften noch Schnäppchen auf den Markt bringen werden.

Bisher halten sich die Airlines zurück, allein der Anbieter Binter bietet im Zuge des "Flight Friday" Flüge zwischen Mallorca und den Kanaren ab 26 Euro pro Strecke an, allerdings nur für Residenten, die vor dem 30. November buchen und die Reise zwischen dem 1. Januar und dem 31. März antreten wollen.

Derweil wirbt Iberostar darum, sich auf der Website der Hotelkette zu registrieren und so Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent zu erlangen. Für den 26. November gebe es dann noch einmal Sonderkonditionen.

Bei Meliá können Kunden immerhin etwa die Hälfte der Unterkunftskosten sparen, wenn sie um den Black Friday herum einchecken. "Die Angebote gelten bis zum 28. November", heißt es. Bis kurz vor Weihnachten können zudem Familien mit Kindern sparen. Teils darf ein Kind kostenlos mitreisen, teils sogar zwei.

Die Kette Barceló spielt ebenfalls mit im Wettbewerb um die niedrigsten Preise. Hier sind Reservierungen für 40 Prozent des Normalpreises möglich, mit Gutscheincodes können Gäste zusätzliche 20 Prozent Nachlass herausschlagen, etwa nach Andalusien, auf die Kanaren, nach Dubai, Madrid, Mexiko, Barcelona oder die Dominikanische Republik.

Und auch Hotelriese RIU wirbt mit Schnäppchen. Bis zu 25 Prozent können Gäste sparen, die zwischen dem 26. November und dem 2. Dezember für das kommende Frühjahr einen Aufenthalt in den Häusern an der Playa de Palma buchen. /somo