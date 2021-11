Ein von spanischen Managern gegründeter Investmentfonds namens Blasson Property hat für 90 Millionen Euro mit dem Punta Negra in Costa d'en Blanes eines der traditionsreichsten Hotels auf Mallorca erworben. Darüber berichten am Mittwoch (24.11.) die Wirtschaftszeitung "Expansión" sowie das Webportal "brainsre.news" .

Wenn auch nicht ganz so groß und nicht ganz so alt, ist das auf einer Landspitze im Südwesten der Insel gelegene und 1966 eröffnete Punta Negra mit dem ebenfalls kürzlich verkauften Hotel Formentor im Nordosten vergleichbar: ein in die Jahre gekommenes exklusives Refugium, das nun mit viel Geld in eine noch luxuriösere Unterkunft verwandelt werden soll. Blasson Property will den Berichten zufolge noch einmal 90 Millionen Euro in die Renovierung investieren. Die Wiedereröffnung ist für 2024 geplant.

Verkauft hat das Hotel die mallorquinische Familie Blanes, zuletzt betrieben hatte es die Hotelkette H10. Das Punta Negra verfügt über 137 Zimmer und Zugängen zu zwei kleinen Felsbuchten. In der Nachbarschaft befinden sich der Nobelhafen Puerto Portals im Besitz der deutschen Unternehmerfamilie Graf sowie das Luxushotel St. Regis Mardavall im Besitz der deutschen Schörghuber-Gruppe.

Ebenso wie das Formentor haben im Hotel Punta Negra wiederholt Politik-Gipfel stattgefunden, etwa 2005 ein Treffen der sogenannten Allianz der Zivilisationen. Eine Rolle dabei hat sicherlich gespielt, dass die Landspitze gut abzusichern ist.

Von einem weitere Schritt zur Positionierung spanischer Hotels "im Ultra-Luxus-Segment", spricht Laura Hernando von der Unternehmensberatung Colliers, die die Übernahme begleitete. Man habe in den vergangenen Monaten die Marktbewegungen in diesem Hotelsegment im Mittelmeerraum genau beobachtet, und es sei "erstaunlich" welche Summen trotz Pandemie im Spiel seien. Das unterstriche die "größere Widerstandsfähigkeit der Spitzenhotels, die von den führenden internationalen Marken gefördert werden", so Laura Hernando gegenüber "brainsre.news".

Blasson Property ist ein von den spanischen Managern Antonio Pan de Soraluce, Francisco Meliá und Enrique Benjumea gegründeter Investmentfonds. Laut "brainsre.news" arbeitet der Fonds mit lateinamerikanischen und US-amerikanischen Investoren zusammen.